В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні

Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:20

У меня ещё с нулевых лежат две монеты 5 гривен - здоровая такая, в спичечный коробок не влазит. И вторая, кажется 20 грн.

Я все ждал когда ж они обычными обиходными станут. Так и не стали. В нашем городе в то время их пустили в обиход заметное количество, так что на кассах на здачу изредка можно было их получить. Вот я и припас их.

Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?