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Що і куди експортує
Україна (інфографіка)

Що і куди експортує Україна (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #1234>
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 15:40

Що і куди експортує Україна (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Експорт товарів з України в січні-лютому 2018 збільшився порівняно з аналогічним періодом 2017 року

Дивися повний текст Що і куди експортує Україна (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 15:40

Экономические достижения будут реальны, если произойдет значительный рост продукции машиностроения. А так хорошо, конечно, но приблизительно как рак на безрыбье.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 16:03

ЕС пока еще не страна, манипулятивно сравнивать отдельные страны с группой стран. Тем более в мире есть и другие объединения стран, они почему-то в отличие от ЕС, учитываются министерством по отдельности. Раньше засовывали везде непонятное СНГ, сейчас ветер поменялся, надо опять натянуть сову на глобус.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 16:50

Re: Що і куди експортує Україна (інфографіка)

  freeze написав:ЕС пока еще не страна, манипулятивно сравнивать отдельные страны с группой стран.


Потому как, если не сгруппировать странны в ЕС, то на первом месте будет экспорт в Россию. А у нас же война и "остаточне прощавай" и все такое...
valme
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 18:05

Рост экспорта конечно замечательно, если бы не одно но...
...Но рост импорта опережает рост экспорта.
И торговый баланс всё сильнее уходит в минуса.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 18:25

freeze, уточніть, які це ще "обьєдінєнія стран" мають спільні органи влади (аналоги Європарламенту, Єврокомісії, Суду ЄС і т.д.), взаємні відкриті кордони і т.д.? А щодо Росії - у 2013 році Росія займала понад 30% українського експорту, тому нинішні 7,3% - це прекрасний результат. Степан Бандера не побажав би кращого.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 18:26

Shram, єдиний чинник, який впливає на торговельний баланс - це ріст цін на нафту. Було 40 - стало 70, ось і все пояснення. Завтра знову буде сорок - і ситуація нормалізується автоматично.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:09

  Sharpe написав:freeze, уточніть, які це ще "обьєдінєнія стран" мають спільні органи влади (аналоги Європарламенту, Єврокомісії, Суду ЄС і т.д.), взаємні відкриті кордони і т.д.? А щодо Росії - у 2013 році Росія займала понад 30% українського експорту, тому нинішні 7,3% - це прекрасний результат. Степан Бандера не побажав би кращого.


Из ближайших - Беларусь + РФ. Только к чему тут притягивать за уши Суд ЕС ?
Если написано черным по белому - среди стран больше всего в ЕС, и на каком атласе есть такая страна ЕС ?
Тем более в правой колонке - аналогичный бред - некое СНГ сравнивают с Америкой или Европой.
Не сравнивают тёплое с мягким, это любой выпускник университета должен знать.

Экспорт Украины в 2012 году 82 миллиарда долларов, в 2017 году где-то 55 миллиардов долларов. Вам зарплату в процентах выдают, или в деньгах? Радоваться надо, когда зарплата увеличится, а не когда вдвое меньшая зарплата стала в процентах больше чего-то.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 20:59

  Sharpe написав:Shram, єдиний чинник, який впливає на торговельний баланс - це ріст цін на нафту. Було 40 - стало 70, ось і все пояснення. Завтра знову буде сорок - і ситуація нормалізується автоматично.

Уахаххаха! Сильно, глубокий юмор! Я оценил. Вы еще скажите что доллар подешевеет ))
mr_haos-999
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Легпром будет расти.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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