RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Як відкрити
рахунок у польському банку

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #12345>
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:12

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

Пропонуємо до обговорення:
Все простіше, ніж здається
Навіщо українцю рахунок у польському банку? Він може стати в нагоді, якщо ви їдете до Польщі або інших країн ЄС на відпочинок, для розрахунків за товари чи послуги з місцевими або європейськими компаніями. Із впровадженням безвізу для багатьох це стає актуальним. Тим більше що для будь-якого громадянина України відкрити його не буде складно. Для цього не потрібні ані робоча віза, ані посвідка на проживання. Знадобиться лише закордонний паспорт й іноді, можливо, ідентифікаційний код. Я є клієнтом польських банків вже близько двох років і вирішив поділитися своїм досвідом. Думаю, він буде корисний тим, хто хоче відкрити тут рахунок або депозит, але не знає, як це зробити.

Дивися повний текст Як відкрити рахунок у польському банку
D2
 
Повідомлень: 49
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:12

А наоборот?? Можно ли находясь в Польше, с такой польской карты перевести деньги в Украину на карту Приватбанка с конвертацией в гривны?
bolus60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:27

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

bolus60 написав:А наоборот?? Можно ли находясь в Польше, с такой польской карты перевести деньги в Украину на карту Приватбанка с конвертацией в гривны?
https://www.liqpay.ua/uk/personal/
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25598
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 6021 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:53

Посилання
"Інструкція Як поповнити картку закордонного банку у Приват24"

не працює - http://prntscr.com/jfnbi4
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6071
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:55

  greenozon написав:Посилання
"Інструкція Як поповнити картку закордонного банку у Приват24"

не працює
Після переїзду на новий сайт посилання не працює :(
Вони посилалися на цю сторінку:
https://old.privatbank.ua/ru/pay/

Посилання на новому сайті:
https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... ugom-banke
або через грошові перекази чи Swift.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 08.03.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:57

  bolus60 написав:А наоборот?? Можно ли находясь в Польше, с такой польской карты перевести деньги в Украину на карту Приватбанка с конвертацией в гривны?

Можно. И на Приват, и на другие укр. банки.
https://sendmoney.privatbank.ua/ru/

Курс получается дурной. Хоть это и зависит от курса продажи USD в конкретном польском банке-эмитенте карты, но он везде в польских банках дурной. Например, Миллениум светит сегодня 3.73, а в обменке по 3.62.
Если сумма больше 2-3 тыс. зл., то за разницу можно Визз-эйром туда-назад смотаться и лично передать.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 26.02.18
Подякував: 252 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:20

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

По сути статья нормальная, но уточню, что Zachodni просто высылает карту только по територии Польши поэтому и отказывает нерезидентам, а Pekao никаких ИПНов не просил, а карту выслал прямо в Украину. Да и симка не особо нужна, многие украинский номер вводят в систему.
Poleg
 
Повідомлень: 269
З нами з: 23.03.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:08

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

bolus60 написав:А наоборот?? Можно ли находясь в Польше, с такой польской карты перевести деньги в Украину на карту Приватбанка с конвертацией в гривны?

transferwise?
maxim2014
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:15

  bolus60 написав:А наоборот?? Можно ли находясь в Польше, с такой польской карты перевести деньги в Украину на карту Приватбанка с конвертацией в гривны?


transfergo http://trgo.co/ru/r/XtVyZZ
desel_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:48

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

Уточните, пожалуйста, по состоянию на май 2018 - какой польский банк откроет счет только по биометрическому загранпаспорту, т.е. БЕЗ pesel и польской прописки? Спасибо
aladin
 
Повідомлень: 31
З нами з: 09.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Битва депозитів: monobank vs ПриватБанк
D2 » Вів 24 вер, 2019 18:07
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2019 06:13
444445pyat
Finance.ua: Кешбек-сервіси: що це і як працює
D2 » Пон 15 кві, 2019 14:44
3 1216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 15:37
STIGA
Finance.ua: Друга пенсія з Приват24
D2 » Чет 26 вер, 2019 15:37
0 170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 15:37
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.