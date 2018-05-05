Про це заявив Президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Україна зробить все, щоб не дати використовувати "Північний потік-2" як елемент гібридної війни – Порошенко.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:42
Україна зробить все, щоб не дати використовувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна зробить все, щоб не дати використовувати "Північний потік-2" як елемент гібридної війни – Порошенко.
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:51
Президент несет полную чушь. Но понять его можно , скоро выборы и строительство сп2 будет очередной гвоздь в крышку его политического гроба. Может не посадят , но активов лишится огромных
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:15
Гибридная война (англ. hybrid warfare) — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника. Как это увязать с Северным Потоком 2 непонятно. Скорее всего это изменение риторики. По причине того, что труд по блокированию Сев 2 оказался напрасным, а говорить, что то надо.
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:23
Поздно. Этот вопрос уже решен и без него. Слишком много ресурсов уже вовлечено в проект и слишком серьезные силы заинтересованы в его реализации.
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:51
тем более что после выхода Штатов из иранских соглашений переспективе цена на углеводороды пойдет вверх...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:32
Штаты наращивают добычу нефти за год на 1.5 млн барелей в день, если нефть подорожает то могут нарастить за год и до 2.5 млн баррелей в день. Иран добывает 3.5 млн баррелей в день, так что понадобится 1.5-2 года чтобы перекрыть добычу Ирана своей. Уже сейчас США добывают более 10 млн баррелей нефти в день.
Из недостатков: сланцевая нефть США тяжелая и требуется от 10 до 25% объема легкой арабской нефти для переработки.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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