У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...

Додано: Вів 15 тра, 2018 19:03

DONALD написав: "Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан"



Тоже не считаю Логан (да и вообще марку Рено) хорошим автомобилем, но вы прям заинтриговали! Погуглил-оно (Рено) стОит от 310 000 грн.

Это сколько лет если не десятилетий можно коммуналку оплачивать без субсидий? "Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан"Тоже не считаю Логан (да и вообще марку Рено) хорошим автомобилем, но вы прям заинтриговали! Погуглил-оно (Рено) стОит от 310 000 грн.Это сколько лет если не десятилетий можно коммуналку оплачивать без субсидий?

Ну это как в том анекдоте про нувориша и нищего " а я не ел 3 дня. А ты Заставь себя, заставь". Ну не бывает , что все успешные и богатые, у каждого по разному пути пошли. Вот собираете вы на машину, нужна она вам, не будем углубляться для чего, просто необходимо средство передвижения. Откладываете, собираете, наконец случилось, вот пошли и купили, заметьте купили до того "как". Доходы от этого ваши не увеличились, но жизнь стала немного краше и легче. И тут ... повышать, МВФ требует, страна в опасности. И ... ? Ну допустим, продал человек машину, на которую копил хрен знает сколько, отдал в пользу "налогоплательщиков" что отписались выше, и когда деньги закончились, перешел в ранг бедных, здравствуй субсидияИли вас жизнь не нагибала никогда и все в шоколаде ? Граждане не у всех все всегда хорошо. У меня знакомый не так давно был миллионером в уе, а сейчас таксует на старенькой машине.В общем суть некоторых товарищей понятна, если я плачу полностью, так хрен всем вам, ободрать всех как липку "так не доставайся ж ты никому!"