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У мільйонів українців заберуть
субсидії: що робити без...

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234 ... 8>
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:26

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен п'ятий субсидіант в травні повинен звернутися до органів соціального захисту та переоформити субсидію.

Дивися повний текст У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без знижки і хто постраждає.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:27

"Правда, если жильцы решились на такой шаг, они могут претендовать на помощь от города и государства." - бюджет не безграничен, своих денег часто не хватает на ремонт у людей. Одно окно поменять чего стоит! Особенно, если ты субсидиант то денег априори не может быть достаточно. В общем... а помощи в ремонте частного дома не будет?

"Покупка на сумму от 50 тыс. грн" - а если ремонт в столько обойдется?!

"Повлиять на тарифы украинцы не могут, а вот сократить потребление" - кажется, вы забываете о том, что когда доходы коммунальных предприятий падают - они повышают цены. Массовая экономия не приведет к реальной экономии.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:28

А когда-то говорили, что субсидия есть благо, убеждали рекламировали людей :(
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:40

С машиной это перебор, скоты. Ну ничего, глядишь мордатые Розенки со товарищами и до велосипедов доберутся, может тогда их начнут бить.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:45

Скоты - это те, кто воруют у налогоплательщиков не положенные им субсидии
Kart
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:55

  Kart написав:Скоты - это те, кто воруют у налогоплательщиков не положенные им субсидии

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Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:47

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Kart написав:Скоты - это те, кто воруют у налогоплательщиков не положенные им субсидии


Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан или какой другой дешевый китайский ширпотреб 4 года назад ;) Правильной дорогой идете товарищи.

P.S. А если они эти машины продадут то сразу государству станет легче и они разглядят в гражданах бедность :)

Помню случай не в нашей стране, 2 брата близнеца, 1 тащил наркотики, у них там смертная казнь, но вот проблема в суде не смогли определить кто из близнецов именно с наркотиками был. Судье пришлось оправдать обоих, у нас думаю казнили бы обоих. К чему это я, у нас в борьбе с псевдо субсидиантами под откос пустят всех, как в том анекдоте про прапорщика "чего думать, трясти нада".
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:13

  Igorten написав: Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан или какой другой дешевый китайский ширпотреб 4 года назад Правильной дорогой идете товарищи. P.S. А если они эти машины продадут то сразу государству станет легче и они разглядят в гражданах бедность Помню случай не в нашей стране, 2 брата близнеца, 1 тащил наркотики, у них там смертная казнь, но вот проблема в суде не смогли определить кто из близнецов именно с наркотиками был. Судье пришлось оправдать обоих, у нас думаю казнили бы обоих. К чему это я, у нас в борьбе с псевдо субсидиантами под откос пустят всех, как в том анекдоте про прапорщика "чего думать, трясти нада".

Если эти несчастные обездоленные купили новую машину с салона (а новые правила говорят именно о дате выпуска машины, а не дате ее покупки), то люди явно не нищие, пусть платят за себя сами. Ну а если продадут, так тем более - вот вам и деньги на коммуналку.

Пример с судом вообще не к месту. При вынесении приговора никто не пострадал. А вот при нашем недобитом коммунизме под названием "субсидии" страдает честная половина населения - люди, которые оплачивают дорогую коммуналку два раза. Один раз за себя, а второй раз - за хитрожопого субсидианта. Или вы считаете, что субсидии на деревьях растут? Вам ее оплачивает ваш сосед.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:29

"Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан"

Тоже не считаю Логан (да и вообще марку Рено) хорошим автомобилем, но вы прям заинтриговали! Погуглил-оно (Рено) стОит от 310 000 грн.
Это сколько лет если не десятилетий можно коммуналку оплачивать без субсидий?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:03

  DONALD написав:"Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан"

Тоже не считаю Логан (да и вообще марку Рено) хорошим автомобилем, но вы прям заинтриговали! Погуглил-оно (Рено) стОит от 310 000 грн.
Это сколько лет если не десятилетий можно коммуналку оплачивать без субсидий?


Ну это как в том анекдоте про нувориша и нищего " а я не ел 3 дня. А ты Заставь себя, заставь". Ну не бывает , что все успешные и богатые, у каждого по разному пути пошли. Вот собираете вы на машину, нужна она вам, не будем углубляться для чего, просто необходимо средство передвижения. Откладываете, собираете, наконец случилось, вот пошли и купили, заметьте купили до того "как". Доходы от этого ваши не увеличились, но жизнь стала немного краше и легче. И тут ... повышать, МВФ требует, страна в опасности. И ... ? Ну допустим, продал человек машину, на которую копил хрен знает сколько, отдал в пользу "налогоплательщиков" что отписались выше, и когда деньги закончились, перешел в ранг бедных, здравствуй субсидия :) Или вас жизнь не нагибала никогда и все в шоколаде ? Граждане не у всех все всегда хорошо. У меня знакомый не так давно был миллионером в уе, а сейчас таксует на старенькой машине.

В общем суть некоторых товарищей понятна, если я плачу полностью, так хрен всем вам, ободрать всех как липку "так не доставайся ж ты никому!" ;)
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 15 тра, 2018 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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