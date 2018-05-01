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Кравцов пояснив, чому
Укрзалізниця відмовилася від...

Кравцов пояснив, чому Укрзалізниця відмовилася від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:51

Кравцов пояснив, чому Укрзалізниця відмовилася від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив у ефірі Радіо НВ.

Дивися повний текст Кравцов пояснив, чому Укрзалізниця відмовилася від німецьких електричок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:51

это анекдот
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:52

Почему Германия должна отдавать свои электрички Украине бесплатно?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:00

Ще може жирманці "передумають", бо може так бути, що утилізація того "брухту" насправді є дорожчою аніж віддати безкоштовно (мабуть просто нахабно "торгуються"). Але ще чи варто українцям той секондхенд переробляти (у корейців вже накупувались потягів, "несекондхенд" до того ж...)? (що там Омелян рахує собі(-і-не-собі)? і чи "чесно" рахує?)
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:42

За откат не договорились...
Иначе это был бы прорыв, экономия бюджетных средств, одним словом покращення...
dneprvitaliy
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