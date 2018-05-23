Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

Додано: Сер 23 тра, 2018 17:42

sal написав: Платить будем и за вертолеты и за кредит.

А украинское развивать на какие шиши и когда?... Платить будем и за вертолеты и за кредит.А украинское развивать на какие шиши и когда?...

Sharpe написав: nik1, і це нормально - Україна експортує те, що користується попитом. І імпортує те, що не виробляє. Україна не виробляє (і ніколи не виробляла) вертольоти - як і пеерважна більшість країн світу. Тому їх закупівля логічна і виправдана. А зрадофіли хай істерять далі, така їх сумна доля. nik1, і це нормально - Україна експортує те, що користується попитом. І імпортує те, що не виробляє. Україна не виробляє (і ніколи не виробляла) вертольоти - як і пеерважна більшість країн світу. Тому їх закупівля логічна і виправдана. А зрадофіли хай істерять далі, така їх сумна доля.

Это и есть пример "чёрной коррупции", при том почему и так скоро? Ибо "Мотор Сич" подняла в воздух свой вертолёт(аналог).Именно этот "заказ" на Аэрбасе вероятно помог некоторым "успешным" обзавестись "родовыми поместьями" в Италии.(по статье, "за продвижение и представительство")А "Мотор Сич"? Разве на них "много заработаешь"? А так, все в "шиколаде", и с виллами "откатными" по Европе. Неужели Вы не знали, что для "Белой Африки" это налаженная практика? Интересно, за такие бабки сколько вертолётов, со своего производства могло собрать Украинские Заводы? С со своей ремонтной базой, производством, ...??? И сколько версий "заказных" создать, с их возможностями?Это ссылочки для воровского имбицилёза в "шароварах". "Вертолёты" в Украине - по гаражам делают, вот только платить за них никто не хочет.Пока откровенный криминал у власти Украина будет всегда "Чёрной Африкой". Думали хуже некуда? Получите!