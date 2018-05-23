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Вертольоти з Франції коштуватимуть
Україні 475 млн євро

Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:06

Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
Закупівля 55 вертольотів для потреб МВС та ДержНС у французької Airbus Helicopters обійдеться Україні в 475 млн євро.

Дивися повний текст Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:20

Капець .... Невже нема куда діти держ. бюджет!(
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:32

Не успели проглотить вклад в тепловозостоение от GP США, как уже вклад в вертолетостроение из Франции подоспел.Как говорится:"Наш пострел везде успел".
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:31

nik1, і це нормально - Україна експортує те, що користується попитом. І імпортує те, що не виробляє. Україна не виробляє (і ніколи не виробляла) вертольоти - як і пеерважна більшість країн світу. Тому їх закупівля логічна і виправдана. А зрадофіли хай істерять далі, така їх сумна доля.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:42

  sal написав:Платить будем и за вертолеты и за кредит.
А украинское развивать на какие шиши и когда?...

Это и есть пример "чёрной коррупции", при том почему и так скоро? Ибо "Мотор Сич" подняла в воздух свой вертолёт(аналог).
Именно этот "заказ" на Аэрбасе вероятно помог некоторым "успешным" обзавестись "родовыми поместьями" в Италии.(по статье, "за продвижение и представительство")

А "Мотор Сич"? Разве на них "много заработаешь"? А так, все в "шиколаде", и с виллами "откатными" по Европе. Неужели Вы не знали, что для "Белой Африки" это налаженная практика? Интересно, за такие бабки сколько вертолётов, со своего производства могло собрать Украинские Заводы? С со своей ремонтной базой, производством, ...??? И сколько версий "заказных" создать, с их возможностями?

  Sharpe написав:nik1, і це нормально - Україна експортує те, що користується попитом. І імпортує те, що не виробляє. Україна не виробляє (і ніколи не виробляла) вертольоти - як і пеерважна більшість країн світу. Тому їх закупівля логічна і виправдана. А зрадофіли хай істерять далі, така їх сумна доля.


Это ссылочки для воровского имбицилёза в "шароварах". "Вертолёты" в Украине - по гаражам делают, вот только платить за них никто не хочет.

http://www.dsnews.ua/politics/-pervyy-u ... 2018220000

https://delo.ua/business/motor-sich-pre ... tv-333827/

Пока откровенный криминал у власти Украина будет всегда "Чёрной Африкой". Думали хуже некуда? Получите!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:53

Kudrjavuy, не розповідайте дурниць. Вертоліт МСБ-2 "Надія", "піднятий Мотор Січчю" - це радянський Мі-2 з новим двигуном. Вертоліт, якому більше ніж 50 років. Це все одно що поставити новий двигун на жигулі-копійку і розповідати "ми випустили новий автомобіль". Але я бажаю всіляких успіхів приватній компанії Мотор Січ - якщо на цей вертоліт буде попит, це чудово.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:26

  Sharpe написав:Kudrjavuy, не розповідайте дурниць. Вертоліт МСБ-2 "Надія", "піднятий Мотор Січчю" - це радянський Мі-2 з новим двигуном. Вертоліт, якому більше ніж 50 років. Це все одно що поставити новий двигун на жигулі-копійку і розповідати "ми випустили новий автомобіль". Але я бажаю всіляких успіхів приватній компанії Мотор Січ - якщо на цей вертоліт буде попит, це чудово.

Ваши познания в авиации, и транспортном машиностроении поражают "своей глубиной", не было ли бы Вам корректнее себя чувствовать на "форуме: по посадкам и выращивании картофеля"?
Или в конечном итоге делиться с остальными методами сбора и уничтожения колорадского жука в зоне теплого и засушливого климата?

А Вы влазите сразу в тему, "как украсть миллиард" в Украине, его вывести, легализовать и обналичить....

Торговать Родиной - для большинства самый высокоприбыльный бизнес.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 23 тра, 2018 19:33, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:40

Не очень понял логику.
Воюем на войне, а новые вертолеты почему то покупают для МВД, а для армии упорно "восстанавливают" 40-50 летний металлолом, покупая в 2 цены и через три офшорки лопасти в рф :roll:

Причем, ладно бы Тигр, Пуму или Кайманов бы заказали - такие точно не стояли бы без дела,но ведь судя по моделям, купили транспортники-жоповозки разных размеров модификаций.
Зачем на это тратить 15 миллиардов гривень?

Для шоу красивой картинки вертолеты МИ уже не катят? :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:00

Для зрадофилитиков укрепление их государства - основная зрада. Украина никогда не производила вертолётов, лишь запчасти, двигатели. Вертолеты нужны сейчас. 450 миллионов целевого кредита под низкий процент - это повышение безопасности, борьба с угонщиками, криминалитетом, защита от агрессора - это в ближнесрочной перспективе гораздо большая економия денег для государства, от потерь сейчас. Свои вертолёты скорее всего будут, но пока мотор сич в руках Богуслаева - ни в жизнь. Малые частные вертолеты от мелких производителей? 55 штук за год? Не смешите.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:03

  EKO написав:Не очень понял логику.
Воюем на войне, а новые вертолеты почему то покупают для МВД, а для армии упорно "восстанавливают" 40-50 летний металлолом, покупая в 2 цены и через три офшорки лопасти в рф :roll:


Купили бы военное - от зрадофилов и рашкинских ыкспердов стоял бы вой до луны "Украина собирается уничтожать рузкоязычное население Донбасса новейшими европейскими вертолетами".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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