Дмитро Вовк (1989 року народження) був призначений на посаду т. в. о. голови НКРЕКП наприкінці грудня 2014 року.
Дивися повний текст Президент звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з тарифів.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 09:21
Президент звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з тарифів.
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:21
Волка уволили, Президент остался. Будет новый "волк".
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:28
Волк отыграл свою роль, пора на отдых, ну по крайней мере до выборов или традиционно кинут на новый фронт работы
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:37
Талановитый малый. В 25 годков уже начальничек. Или чья-то сына?
В Европу через жony!
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:58
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:05
Вот что надо делать, а не заниматься ерундой! https://youtu.be/HzJl2EHL9Aw
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:43
мазанный, а таких в корпорации не сильно любят. за то и был выслан подальше, а потом был уволен.... + есть мнение, что недостаточно удачно работал...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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