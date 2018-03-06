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Президент звільнив Вовка з
посади голови Нацкомісії з...

Президент звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:21

Президент звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з...

Пропонуємо до обговорення:
Дмитро Вовк (1989 року народження) був призначений на посаду т. в. о. голови НКРЕКП наприкінці грудня 2014 року.

Дивися повний текст Президент звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:21

Волка уволили, Президент остался. Будет новый "волк".
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:28

Волк отыграл свою роль, пора на отдых, ну по крайней мере до выборов или традиционно кинут на новый фронт работы ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:37

Талановитый малый. В 25 годков уже начальничек. Или чья-то сына?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:58

  summacut написав:Талановитый малый. В 25 годков уже начальничек. Или чья-то сына?


Удачно торговал конфетами Рошен в Москве :) И это не шутка ;)
Igorten
 
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Вот что надо делать, а не заниматься ерундой! https://youtu.be/HzJl2EHL9Aw
klift70
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:43

  Igorten написав:
  summacut написав:Талановитый малый. В 25 годков уже начальничек. Или чья-то сына?


Удачно торговал конфетами Рошен в Москве :) И это не шутка ;)



мазанный, а таких в корпорации не сильно любят. за то и был выслан подальше, а потом был уволен.... 8) + есть мнение, что недостаточно удачно работал...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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