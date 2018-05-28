Президент Йовері Мусевені наполягав на змінах, стверджуючи, що соціальні медіа заохочують плітки.
Дивися повний текст В Уганді ввели податок за спілкування в соцмережах.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:28
В Уганді ввели податок за спілкування в соцмережах
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Дивися повний текст В Уганді ввели податок за спілкування в соцмережах.
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