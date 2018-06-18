Відповідні внески дозволять таким громадянам отримувати державну субсидію.
Дивися повний текст В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески до Пенсійного фонду.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:33
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески до Пенсійного фонду.
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:33
бред!! т.е. если ты безработный значит ты заробитчанин, тогда можно считать, если ты депутат - значит вор и должен сидеть.
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:37
Т.е. по факту - пенсионеры, чьи дети (активные!!) по вине власти! вынуждены батрачить на чужбине, теперь лишаются субсидии
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:45
Кстати, если эти дети выпишутся из родительской квартиры ( окончательно плюнут на эту страну), то субсидия старику будет
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:36
Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..
А що, там де ці заробітчани працюють, податки не утримуються, чи подвійне оподаткування запроваджуємо?
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:46
Ну пусть предлагают :)))
Интересно хоть кто-то согласится? Жаль, что статистику нельзя посмотреть по этому вопросу!
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:50
Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..
Такое примут, даже без обсуждения.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:27
Я уже вижу как заробитчане в очередь становятся для оплаты взносов в ПФ.
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