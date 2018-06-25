У січні-травні поточного року виробили 393 тис. т хліба, повідомили у Держстаті.
Дивися повний текст В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 07:35
В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба.
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:35
Эй, ребята, те кто ведет подсчет населения Украины по потреблению хлеба. Это что же, получается, за 5 месяцев 2018 года Украина сократила население на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, так что-ли? т.е. на несколько миллионов человек за один год?
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:43
Подождите, сейчас вам объяснят, что просто стали больше кушать высоко качественных продуктов, на хлеба в животе уже место не остается.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:26
Богатеет страна, богатеет.
Даже пенсы воротят нос от высококаллорийного хлеба. Перешли на лососинку, икорку, творожок, биточки и зелень. А сейчас им еще и пенсии подымут до небес. Весь Блек Лейбл сметут с прилавков, однозначно.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:37
страдальцы, вам хлеба в магазинах не хватает или чо?))
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:50
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:06
Возможно, в связи с подорожанием магазинного хлеба люди просто увеличили потребление хлеба собственной выпечки?
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:08
Re: В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
И это, да и вообще хлеба все меньше и меньше едят, ибо ничего полезного в нем нет.
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:16
А в каких дешевых продуктах есть что-то полезное? На картошке (крахмал) и морковке со свеклой тоже долго не протянешь.
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:35
Re: В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
Кто попробовал более качественный и дорогой хлеб, уже не будут есть более дешёвый и худшего качества, знаю пенсионеров, они покупают недешёвый хлеб, держат его в холодильнике, растягивают подольше, в тостере разогревают.
Но за социальным в Киеве стоят очереди всё равно, разбирается быстро, больше двух буханок в руки продавец не отпускает.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Вів 26 чер, 2018 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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