В Україні є низка підстав, які дозволяють Пенсійному фонду на час або зовсім скасовувати виплату.
Дивися повний текст Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 08:52
Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:52
..ГДЕ логика в " “..Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей..." -чел пахал на эту страну, создавал здесь добавленную стоимость и т.д - и свою пенсию он ЗАРАБОТАЛ (в т.ч. и с доходов, получаемых ЗА пределами Родины!!!).. так какого х..ра?!!
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:03
maestro71 Определенная извращенная логика есть - а вдруг пенсионер ласты склеил! А поскольку пенсионная система в Украине по логике своей еще советская - можно и не платить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:39
На пенсию-в 70 лет, пенсионерам-горячий привет!
https://youtu.be/m5SfG0Gfwe8
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:26
я планирую уйти на пенсию в 40... за свой счет конечно же.... и ложил я на этот пенсионный фонд
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Додано: Вів 26 чер, 2018 10:57
Немецкие пенсионеры в Кемере в 5-ках живут месяцами, за пенсию, кто знает их выплат лишает Германское правительство?
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:59
Re: в Україні
страна думает не как платить пенсии, а как их не платить(
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:13
Вопрсы по этому поводу нужно ставить "Дону Педро Мальдивскому", сто подписал себе в Испании статус "Дон" - и пенсионную "защиту".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:46
Re: Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію
А кто ограничивает передвижение то?
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