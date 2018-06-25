Про це сказав Президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 15:15
За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:13
Re: за рік інвестори
Платежи резко выросли! а пенсионному фонду все равно не хватает..
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:28
Судя по каментам, лучше бы закрылось 100, а не открылось. А насамом деле каментирующим всеравно, лишь бы излить ненависть к государству.
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:37
locustsucol Воот и эксперт по комментариям появился. Вам уже тему скучно обсуждать? Вы все эти сто заводов на память заучили? Порадуйте присутствующих!!!
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:43
Re: все эти
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:46
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:47
В официальной статистике нету ничего про 100 заводов в Украине за прошедший год. Очень интересно откуда эти цифры взялись. Кучерявый обещал и АТО за пару дней и рошен продать и госгарантии привату- но лишь пустые слова. Это я к тому что это также могут быть пустыми словами. На деле есть сальдо внешней торговли, и если в 2016ом оно было положительное, то теперь отрицательное, т.е. мы больше импортируем чем экспортируем, а это означает что гипотетические заводы должны были или экспортировать что-то, а этого нет, либо насыщать внутренний рынок- а этого также нет. В итоге, доступная официальная статистика против его слов. Хотелось бы чтобы меня разубедили и показали откуда взяты эти цифры и рассказали что случилось с сальдо внешней торговли.
Додано: Вів 26 чер, 2018 17:43
Петя готов открыть даже ларек, а тут 100 заводов открылось без него.
имхо
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