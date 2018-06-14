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Супрун розповіла про нові зміни в медицині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 22:34
Пропонуємо до обговорення:
МОЗ України опублікував для обговорення новий законопроект "Про систему громадського здоров'я".
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Додано: Вів 26 чер, 2018 22:34
нові структури з розпилу бабла.
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