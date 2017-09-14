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Гройсман розповів, скільки
мільярдів боргів Україна...

Гройсман розповів, скільки мільярдів боргів Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:52

Гройсман розповів, скільки мільярдів боргів Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Україна повинна за найближчі п'ять років повернути борги в сумі 33 млрд доларів.

Дивися повний текст Гройсман розповів, скільки мільярдів боргів Україна повинна повернути за п'ять років.
R2
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