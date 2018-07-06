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Курсом країни не задоволені
майже 84% українців (опитування)

Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12345>
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:44

Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Разом з тим 47,3% українців вважають, що Україна повинна йти інтеграційним шляхом вступу в ЄС.

Дивися повний текст Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:44

а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:19

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

Для Порошенко купят два бронированных Mercedes-Benz стоимостью 21 млн каждый...
https://oligarh.media/2018/06/20/dlya-p ... n-kazhdyj/
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:49

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

  redmax11 написав:а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.


Ринат Леонидович вы ли ? :)

Тут сделал такое наблюдение, "порохоботы" тех кто на постоянной основе и те кто всегда и во всем "Ура" были не в зависимости от ситуации, вдруг куда то пропали, нет их, но вдруг появляются новые ники, риторика один в один. Старые, что типа примелькались ? А так типа довольных больше стало ? :)

Ну да ладно, курс страны не вызывает у меня отторжения, но вот команда "корабля", его квалификация и методы, иногда просто отвратительны.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:06

  Igorten написав: Ринат Леонидович вы ли ? Тут сделал такое наблюдение, "порохоботы" тех кто на постоянной основе и те кто всегда и во всем "Ура" были не в зависимости от ситуации, вдруг куда то пропали, нет их, но вдруг появляются новые ники, риторика один в один. Старые, что типа примелькались ? А так типа довольных больше стало ? Ну да ладно, курс страны не вызывает у меня отторжения, но вот команда "корабля", его квалификация и методы, иногда просто отвратительны.

то что вы все еще верите в детские сказки, где есть только черное и белое, а добро и хорошие дела вершатся добрым принцем в белых перчатках и пытаетесь их экстраполировать на политиков - это еще полбеды. А вот то, что вам везде мерещатся Ринаты Леонидовичи и под каждым кустом снуют полчища порохоботов - это уже тревожный звоночек.
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:18

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

  redmax11 написав:то что вы все еще верите в детские сказки, где есть только черное и белое, а добро и хорошие дела вершатся добрым принцем в белых перчатках и пытаетесь их экстраполировать на политиков - это еще полбеды. А вот то, что вам везде мерещатся Ринаты Леонидовичи и под каждым кустом снуют полчища порохоботов - это уже тревожный звоночек.


Та я и не сомневался, это уже все было, придумайте что то по оригинальнее. Ну да ладно выборы дело такое, раз надо значит надо, вещайте :)
"Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут." ;)

Далеко ходить не нужно, ну например первое что попалось под руку за сегодня :

Ждали только слова Президента. Можно было надеяться, что после скандалов с избранием аудитора НАБУ от Рады, когда откровенно прокатили всех известных международных экспертов, Порошенко выберет как раз авторитетного иностранца, дабы продемонстрировать свою приверженность борьбе с коррупцией.

Ведь на всех публичных выступлениях глава государства не устает подчеркивать, что именно он сделал все ради работы антикоррупционной системы в стране. Он мог назначить аудитором НАБУ бывшего аудитора ФБР и заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, одного из самых известных борцов с коррупцией в мире, посадившего в Гватемале 150 чиновников, включая бывшего президента Карлоса Кастресана, итальянского прокурора, гендиректора Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера, или американского прокурора, расследовавшего коррупцию российских олигархов Томаса Фаерстоуна. Но вместо них Порошенко выбрал своего близкого соратника Павла Жебривского. Ради этого его пришлось даже уволить с должности руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации.
О чем говорит такое назначение? Во-первых, Президент в который раз отдает приоритет личной лояльности и преданности кандидатов на высокие должности, а не профессиональным качествам.


Все как всегда, что и в предыдущие годы при других президентах, можно конечно спросить вас почему так, но вопрос риторический.
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 29 чер, 2018 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:58

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

о, вже і тут результат магічними 84-ма відсотками... deja vu
Востаннє редагувалось OLeksa в П'ят 29 чер, 2018 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:09

Предполагаю, что о политическом курсе мало кто думал отвечая на вопросы. Все ж таки недовольны экономическими, правовыми реалиями
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:14

  redmax11 написав:а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.


Если следовать вашей логике, то причин для массового народного недовольства в 2013-2014 было не так уж много. По крайней мере меньше, чем сейчас.

Сегодня средняя зарплата составляет 326 долларов (8480 грн, апрель 2018), перед майданом - 410 долларов (3283 грн, октябрь 2013).

Соответственно, доходы были более, чем на четверть выше.

Понимаю, что хотелось лизнуть - на то ваше мнение и порохоботское, в чем вы сами признались :)

НО! Хочется ведь понять истинные причины недовольства.


Мое мнение - власть на самом деле не настолько плохая (хотя и очень плохая), насколько низкие рейтинги ее поддержки.

Рекордно низкой уровень доверия к власти обусловлен невообразимо большим и циничным уровнем лжи и невыполненых обещаний (то есть завышенными ожиданиями украинцев).

Таких сказок народу не рассказывал, пожалуй, еще никто!

Какой только бред не несли со сцены майдана, чтобы понравиться - и что янык лишил украинцев европейских зарплат, не подписав Соглашение об Ассоциации, и что в стране установлена небывалая диктатура, небывалый уровень коррупции.

Как мы видим сегодня, подписание Ассоциации привело к европейским ценам (импортный паритет, который требуют держать внутри страны ее внешние кредиторы - ЕС и МВФ), но не привело, разумеется, к европейским зарплатам (что достигается не подписанием каких-то бумажек, пусть даже дающих право на беспошлинный экспорт, а увеличением продуктивности труда и снижением коррупционных издержек).

Ограничения свобод, прикрываемые войной с агрессором (блокирование следователями медиаресурсов, ограничение митингов, заочное осуждение, законы о предотвращении псевдо-террористической деятельности за критику власти), привысили по своему размаху т.н. "диктаторские законы 16 января 2014 года".

А уровень коррупции стал еще выше, что харакретизуется ростом уровня теневой экономики (45% сегодня против 38% 5 лет назад).

Вот вам и причины. Жаль, что власть ассоциируется (не являясь таковой на самом деле) с Западом, поскольку украинцы теперь критически относятся и к евроинтеграционному курсу... В 2014 году желающих вступить в ЕС было более 60%...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:10

  zРадио написав:
  redmax11 написав:а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.


Если следовать вашей логике, то причин для массового народного недовольства в 2013-2014 было не так уж много. По крайней мере меньше, чем сейчас.

Сегодня средняя зарплата составляет 326 долларов (8480 грн, апрель 2018), перед майданом - 410 долларов (3283 грн, октябрь 2013).

Соответственно, доходы были более, чем на четверть выше.

Понимаю, что хотелось лизнуть - на то ваше мнение и порохоботское, в чем вы сами признались :)

НО! Хочется ведь понять истинные причины недовольства.


Мое мнение - власть на самом деле не настолько плохая (хотя и очень плохая), насколько низкие рейтинги ее поддержки.

Рекордно низкой уровень доверия к власти обусловлен невообразимо большим и циничным уровнем лжи и невыполненых обещаний (то есть завышенными ожиданиями украинцев).

Таких сказок народу не рассказывал, пожалуй, еще никто!

Какой только бред не несли со сцены майдана, чтобы понравиться - и что янык лишил украинцев европейских зарплат, не подписав Соглашение об Ассоциации, и что в стране установлена небывалая диктатура, небывалый уровень коррупции.

Как мы видим сегодня, подписание Ассоциации привело к европейским ценам (импортный паритет, который требуют держать внутри страны ее внешние кредиторы - ЕС и МВФ), но не привело, разумеется, к европейским зарплатам (что достигается не подписанием каких-то бумажек, пусть даже дающих право на беспошлинный экспорт, а увеличением продуктивности труда и снижением коррупционных издержек).

Ограничения свобод, прикрываемые войной с агрессором (блокирование следователями медиаресурсов, ограничение митингов, заочное осуждение, законы о предотвращении псевдо-террористической деятельности за критику власти), привысили по своему размаху т.н. "диктаторские законы 16 января 2014 года".

А уровень коррупции стал еще выше, что харакретизуется ростом уровня теневой экономики (45% сегодня против 38% 5 лет назад).

Вот вам и причины. Жаль, что власть ассоциируется (не являясь таковой на самом деле) с Западом, поскольку украинцы теперь критически относятся и к евроинтеграционному курсу... В 2014 году желающих вступить в ЕС было более 60%...

у вас методичка протухла
Vint
 
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