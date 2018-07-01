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Українці воліють відкрити
власну справу, ніж працювати...

Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:46

Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати...

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше йдуть у торгівлю і послуги, але 8 з 10 бізнесменів прогорають.

Дивися повний текст Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати на державу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:46

Не работай на дядю — высказывание ленивых и, зачастую, низкоквалифицированных работников, почти не обладающих какими-либо специфическими профессиональными умениями, не оборудованных моском и поэтому пригодных только для работы в каком-нибудь макдональдсе или офисным планктоном. Выброс часто происходит из-за доставшего начальника в совокупности с неспособностью послать всех на*** и найти хорошую самостоятельную работу или хотя бы вменяемого начальника.

При 2—3 итерациях въедается в сознание и не изгоняется даже наличием вменяемого «дяди» и располагающей к продуктивной работе атмосферой. Тем не менее, мечта о том, как он, Вася Пупкин, однажды сломает постылый хлев, и как прекрасно будет там, за его стенами, на свободе, без упомянутого дяди, — остаётся.

В реальности эта мысль по нехитрой логической цепочке («не работай на дядю» + «без дяди совсем ничего не получается») превращается в «да, на дядю, но не работать!». Заниматься чем угодно и как угодно, кроме полезной деятельности, и мечтать о предстоящих пятнице и выходных на даче.

В результате это собственное дело заканчивается поездками в Польшу на сбор клубники и кухонным обсуждением Порошенко.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:05

Re: Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати..

"Не работай на дядю" - Тема для пьяньіх базаров. По популярности сразу после "тьі меня уважаешь?!"
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:11

не могу понять - кто, в таком случае, у керма страны и доит этих же украинцев?
Если украинец не хочет работать на дядю, то выходит два пути - или стать дядей, то есть керманычем; или затихариться и забить болт на государство. Я правильно понимаю?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:46

Гляньте еще раз список кандидатов, нагадить единственный положительный и осознаный момент :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 00:12

  Igorten написав:Гляньте еще раз список кандидатов, нагадить единственный положительный и осознаный момент :)


Тогда почему вы недовольны результатами своего выбора? В 1932-33 тоже нагадили так правительству выбрав коммунистов, что они 14 миллионов в благодарность отгеноцидили. Вот только обвиняют в этом почему-то других, хоть все для того чтобы это произошло, сделали сами своими руками.

В Британии тоже власть в 19-м веке была не торт, но медленно выбирая лучших из худших, пришли к тому что худших не осталось. Обычная селекция власти, еще Мичурин на яблонях результат показал.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 07:10

  AlifeSoft написав: Тогда почему вы недовольны результатами своего выбора? В 1932-33 тоже нагадили так правительству выбрав коммунистов, что они 14 миллионов в благодарность отгеноцидили. Вот только обвиняют в этом почему-то других, хоть все для того чтобы это произошло, сделали сами своими руками. В Британии тоже власть в 19-м веке была не торт, но медленно выбирая лучших из худших, пришли к тому что худших не осталось. Обычная селекция власти, еще Мичурин на яблонях результат показал.

Про коммуняк: ну кагбэ не в 30-х, а чуток поранее, и причин для недовольства предыдущей Властью у народа достаточно было (и внутренних, и внешних). По поводу Британии: походу она одна, с властью в шоколаде осталась!!! Потому, что аналогичная негативная ситуация с властью (кроме восточных славян), и у всяких южных с восточными славянами произошла, и у немцев-германцев нарисовалась. Если добавить к этому чуть более поздние события у иберийцев с лигурийцами - "картина маслом", как говорят в Одессе!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:42

Статтю писал гражданин в возрасте 18-35 лет, мечтающий о собственном бизнесе, як у масга.Его ничего не остановит, препятствием видит только отсутствие лапши на бумаге под видом бизнесплана.
Ukrnalogi
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:43

Каждый сверчок думает, что он самый умный. Но очень часто работа на дядю гораздо выгоднее своего бизнеса.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:54

Re: Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати..

Странно. Я Вижу ровно противоположную картину. Большинство не готовы и не хотят в этой стране свой бизнес. Почему? Боятся налоговой, не готовы воевать с чиновником, бюрократией и в т.ч. с самим же государством. Если кто то и готов идти в бизнес, то исключительно туда где государства минимум. Например на рынки. Но там сегодня конкуренция зашкаливает и войти в сей бизнес на падении практически нереально. Да многие смотрят на красивые авто тех кто уже в бизнесе и мечтали бы жить так хорошо и богато как те, но это не значит что они готовы открывать свой бизнес.
otg
 
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