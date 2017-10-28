В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

Додано: Пон 02 лип, 2018 11:44

Необхідно таке ввести й для політиків (див. коментар вище), спортсменів, діячів культури, журналістів, письменників... І не тільки для РФ, а і для всіх інших країн.

Поїхав Вакарчук з гастролями до США - зареєструйся в СБУ (може ти там країну нашу продаєш). Отримав журналіст гроші від фонду Сороса - задекларуй це в СБУ, та поясни за які такі статті ти отримуєш гроші від іншої країни.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.