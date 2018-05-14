Для припинення масової трудової міграції середня зарплата в Україні повинна становити 15 тис. гривень.
Дивися повний текст Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб вони не виїжджали на заробітки.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 09:04
Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...
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Дивися повний текст Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб вони не виїжджали на заробітки.
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:22
когда радостно валили гривну не подумали что свалят люди ?.. еще не подумали что стоимость украденных активов упадет в 10раз.. типа "заработали" на падении гривни 1, потеряли на стоимости активов 1000000..
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:34
germ, радостно валілі гривню "крєпкіє хазяйствєннікі", які зараз в Росії відсижуються. І російська агресія, як військова, так і економічна. А "стоімость актівов" нікого особливо не обходить: в Україні фондового ринку нема, а на рівні власників всі і так знають, скільки який актив коштує.
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:48
Про то что кто то и что то валил расскажут следующие в очереди на престол. Хотя народу и так все понятно, не слепые.
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:55
Тобто, те що в 2014 році надрукували біля 170 млрд, а в 2015 ще біля 150 це ви рахуєте як вплив на тогдашню главу НБУ, а це у нас була Гонтарєва, з Россії? а Її перли щодо того що "не будемо підтримувати курс гривні" в СМІ і ще більше падіння буквально на наступний день, то ви не згадуєте? А те як ставили і чому Кубив С. І. головою НБУ це не впливало на курс? І те, що потрібні люди дуже добре викупли валютні кошти на аукціонах по цікавому курсу, з прицілом на девальвацію це не рушило курс?
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:01
p_a_l, є економічна статистика, і вона прекрасно все розповідає - зокрема те, як валився експорт, ВВП і золотовалютні резерви ( 17 мільярдів у січні 2012-го, і 12 у січні 2014-го) у благополучному (нібито) 2013 році.
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:03
MGVP, справа не в тому, що надрукували. Після фінансової кризи 2008 року в США трильйони доларів надрукували. Справа в тому, що за рахунок цього вдалося уникнути колапсу фінансової системи і забезпечили стабілізацію, а потім і зростання економіки в умовах війни. Це прекрасний результат. А щодо "викупили валютні кошти" - треба було і вам викуповувати, так що вам не подобається?
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:18
Касательно производительности - огромный вопрос. На производстве сварщик-аргонщик для зарплаты в 15000 грн должен сварить до 50 соединений в смену (молочка). В Чехии, на зарплату в 1200 евро - 6(шесть!!!) таких же стыков! В смену!!!! Больше не положено по ТБ. Но что характерно, отпускная цена на готовые изделия и машины отличаются на 15-20%... Где деньги, Зин?
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:41
Так от у тому то і діло, що доллар світова валюта, а гривня є гривня, от тому США друкують трильйони без таких от наслідків як у нас надрукували п'яток мільярдів в еквіваленті уе. За рахунок цього в тому числі проводилася рефінансування банків, які успішно потім закривали і кошти осідали в карманах власників таких от банків чи пов'язаних з ними осіб, купувалася тими ж банками валюта, яка потім виводилася, і т.п.
А щодо треба викупати, так звісно якщо володіти повною картиною до чого йде курс (вірніш куди його ведуть) і мати кошти - надрукували ж достатньо - то можна купувати, от тільки пересічному це не світить, у нього все навпаки - які були статки то зменшилися через девальвацію, рівень зарплат теж. Так воно завжди буває, якщо хтось десь отримав статок то у когось він зменшився, ну а те що у нас населення завжди оплачувало такі ситуації так то видно що історія повторюється.
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