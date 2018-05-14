RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рева повідомив, якою має бути
зарплата в українців, щоб...

Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:04

Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Для припинення масової трудової міграції середня зарплата в Україні повинна становити 15 тис. гривень.

Дивися повний текст Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб вони не виїжджали на заробітки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82947
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:04

А что они должны производить, какого качества, он не сообщил?
sal
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 25.03.16
Подякував: 371 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:22

когда радостно валили гривну не подумали что свалят люди ?.. еще не подумали что стоимость украденных активов упадет в 10раз.. типа "заработали" на падении гривни 1, потеряли на стоимости активов 1000000..
germ
 
Повідомлень: 75
З нами з: 09.05.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:34

germ, радостно валілі гривню "крєпкіє хазяйствєннікі", які зараз в Росії відсижуються. І російська агресія, як військова, так і економічна. А "стоімость актівов" нікого особливо не обходить: в Україні фондового ринку нема, а на рівні власників всі і так знають, скільки який актив коштує.
Sharpe
 
Повідомлень: 198
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:48

  Sharpe написав:germ, радостно валілі гривню "крєпкіє хазяйствєннікі", які зараз в Росії відсижуються. І російська агресія, як військова, так і економічна. А "стоімость актівов" нікого особливо не обходить: в Україні фондового ринку нема, а на рівні власників всі і так знають, скільки який актив коштує.

Про то что кто то и что то валил расскажут следующие в очереди на престол. Хотя народу и так все понятно, не слепые.
p_a_l
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:55

  Sharpe написав:germ, радостно валілі гривню "крєпкіє хазяйствєннікі", які зараз в Росії відсижуються. І російська агресія, як військова, так і економічна. А "стоімость актівов" нікого особливо не обходить: в Україні фондового ринку нема, а на рівні власників всі і так знають, скільки який актив коштує.


Тобто, те що в 2014 році надрукували біля 170 млрд, а в 2015 ще біля 150 це ви рахуєте як вплив на тогдашню главу НБУ, а це у нас була Гонтарєва, з Россії? а Її перли щодо того що "не будемо підтримувати курс гривні" в СМІ і ще більше падіння буквально на наступний день, то ви не згадуєте? А те як ставили і чому Кубив С. І. головою НБУ це не впливало на курс? І те, що потрібні люди дуже добре викупли валютні кошти на аукціонах по цікавому курсу, з прицілом на девальвацію це не рушило курс?
MGVP
 
Повідомлень: 57
З нами з: 05.10.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:01

p_a_l, є економічна статистика, і вона прекрасно все розповідає - зокрема те, як валився експорт, ВВП і золотовалютні резерви ( 17 мільярдів у січні 2012-го, і 12 у січні 2014-го) у благополучному (нібито) 2013 році.
Sharpe
 
Повідомлень: 198
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:03

MGVP, справа не в тому, що надрукували. Після фінансової кризи 2008 року в США трильйони доларів надрукували. Справа в тому, що за рахунок цього вдалося уникнути колапсу фінансової системи і забезпечили стабілізацію, а потім і зростання економіки в умовах війни. Це прекрасний результат. А щодо "викупили валютні кошти" - треба було і вам викуповувати, так що вам не подобається?
Sharpe
 
Повідомлень: 198
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:18

  Moimir написав:Рост зарплат должен иметь источник. Источника у нас нет- низкая производительность труда. В таких условиях количество рабочих мест будет сокращаться и люди будут продолжать уезжать

Касательно производительности - огромный вопрос. На производстве сварщик-аргонщик для зарплаты в 15000 грн должен сварить до 50 соединений в смену (молочка). В Чехии, на зарплату в 1200 евро - 6(шесть!!!) таких же стыков! В смену!!!! Больше не положено по ТБ. Но что характерно, отпускная цена на готовые изделия и машины отличаются на 15-20%... Где деньги, Зин?
ZZZZZZZZZ
 
Повідомлень: 12
З нами з: 10.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:41

  Sharpe написав:MGVP, справа не в тому, що надрукували. Після фінансової кризи 2008 року в США трильйони доларів надрукували. Справа в тому, що за рахунок цього вдалося уникнути колапсу фінансової системи і забезпечили стабілізацію, а потім і зростання економіки в умовах війни. Це прекрасний результат. А щодо "викупили валютні кошти" - треба було і вам викуповувати, так що вам не подобається?


Так от у тому то і діло, що доллар світова валюта, а гривня є гривня, от тому США друкують трильйони без таких от наслідків як у нас надрукували п'яток мільярдів в еквіваленті уе. За рахунок цього в тому числі проводилася рефінансування банків, які успішно потім закривали і кошти осідали в карманах власників таких от банків чи пов'язаних з ними осіб, купувалася тими ж банками валюта, яка потім виводилася, і т.п.

А щодо треба викупати, так звісно якщо володіти повною картиною до чого йде курс (вірніш куди його ведуть) і мати кошти - надрукували ж достатньо - то можна купувати, от тільки пересічному це не світить, у нього все навпаки - які були статки то зменшилися через девальвацію, рівень зарплат теж. Так воно завжди буває, якщо хтось десь отримав статок то у когось він зменшився, ну а те що у нас населення завжди оплачувало такі ситуації так то видно що історія повторюється.
MGVP
 
Повідомлень: 57
З нами з: 05.10.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування) 1, 2
R2 » П'ят 29 чер, 2018 17:44
14 1446
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 16:31
Sommer
Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населення 1, 2
R2 » Пон 02 лип, 2018 13:11
16 1144
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 15:33
coulthard
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Пон 14 тра, 2018 21:26
82 8409
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 15:29
zemnickay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.