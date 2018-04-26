Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом Публічне акціонерне товариство "Чорноморський суднобудівний завод". Про це повідомляє портал "Судова влада України".
Дивися повний текст Чорноморський суднобудівний визнали банкрутом.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:40
Чорноморський суднобудівний визнали банкрутом
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Дивися повний текст Чорноморський суднобудівний визнали банкрутом.
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:53
За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42918 ... -prezydent
Black Jack - White Business
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