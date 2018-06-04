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Київський метрополітен під загрозою закриття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:35
Пропонуємо до обговорення:
Виконавча служба Міністерства юстиції України заблокувала роботу підприємства.
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R2
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:35
не закроют, кишка тонка
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papazina
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:52
Могут и закрыть, Нардепы то в метро не катаются
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link654
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