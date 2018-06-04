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Київський метрополітен
під загрозою закриття

Київський метрополітен під загрозою закриття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:35

Київський метрополітен під загрозою закриття

Пропонуємо до обговорення:
Виконавча служба Міністерства юстиції України заблокувала роботу підприємства.

Дивися повний текст Київський метрополітен під загрозою закриття.
R2
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не закроют, кишка тонка
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:52

Могут и закрыть, Нардепы то в метро не катаются
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 06:55

Геть вже довбанулися. Суд-судом, але закривати навіщо? В Києві буде повна дупа.
0mage0
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Вместо метро можно прийти на Майдан. А там или откроют или власть снова поменяется.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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AlifeSoft
Эти вам не Янукович, прийдут отморзки марионетки и устроят кровавую баню на майдане и стрелки опять на Москву переводить будут.
brk01230
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