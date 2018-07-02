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Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це кореспонденту повідомив голова Комітету економістів Андрій Новак.
Дивися повний текст Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному казначейському рахунку
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