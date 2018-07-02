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Тисячу аліментників буде
задіяно на суспільних роботах

Тисячу аліментників буде задіяно на суспільних роботах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:17

Тисячу аліментників буде задіяно на суспільних роботах

Пропонуємо до обговорення:
Тепер порушники не лише відпрацьовують борг перед дітьми, але і вирушають покращувати стан парків, доріг і майданчиків.

Дивися повний текст Тисячу аліментників буде задіяно на суспільних роботах.
R2
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