|
|
|
Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лип, 2018 14:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.
Дивися повний текст Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83183
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 14 лип, 2018 14:44
Вот вам и корни "роста" ВВП- спекуляция, а роста то и нет
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лип, 2018 14:59
Moimir написав:
Вот вам и корни "роста" ВВП- спекуляция, а роста то и нет
А у нас стремно что то производить. Рейдеры рулят. А купи продай не так страшно.
И по поводу спекулянтов. Помните распад союза, пустые полки, жрать нечего. Кто из села или есть дача, тот хоть как то прокармливался. Так что скажите спасибо этим самым спекулянтам за то что завозили товар из-за бугра. Эти самые спекулянты дали толчок для развития рынка. А сейчас их щимят, болтаются между ног у больших дядечек. А тогда их комуняки щимили.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1150
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лип, 2018 15:25
Желающих заниматься промышленным производством я не увидел
-
cisukr
-
-
- Повідомлень: 1846
- З нами з: 01.10.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лип, 2018 15:27
Желающих заниматься сельским хозяйством тоже
-
cisukr
-
-
- Повідомлень: 1846
- З нами з: 01.10.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:00
cisukr написав:
Желающих заниматься сельским хозяйством тоже
Компютерне программування - 2 місце після торгашів.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2524
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:44
BIGor написав: cisukr написав:
Желающих заниматься сельским хозяйством тоже
Компютерне программування - 2 місце після торгашів.
Это плохо?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1721
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:52
AlifeSoft написав: BIGor написав: cisukr написав:
Желающих заниматься сельским хозяйством тоже
Компютерне программування - 2 місце після торгашів.
Это плохо?
Це дуже добре, на ДОУ було велике дослідження на рахунок занятих в сфері ІТ. Я сам маю багато знайомих, котрі пішли в ІТ.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2524
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|274
|
|
|14
|575
|
|
|5
|851
|
|