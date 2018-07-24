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У Пенсійному фонді назвали
шляху зростання доходів для...

У Пенсійному фонді назвали шляху зростання доходів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:34

У Пенсійному фонді назвали шляху зростання доходів для...

Пропонуємо до обговорення:
ПФ може забезпечити виплату підвищених пенсій після зростання максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

Дивися повний текст У Пенсійному фонді назвали шляху зростання доходів для підвищених виплат.
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