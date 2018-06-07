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Керівництво підприємств має нести кримінальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:22
Пропонуємо до обговорення:
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає, що керівники українських підприємств, які здійснюють закупівлі в Росії, повинні нести не тільки моральну, але й кримінальну відповідальність.
Дивися повний текст Керівництво підприємств має нести кримінальну відповідальність за закупівлі в РФ - Турчинов
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:23
Популисты! Что мешает ввести санкции и на этом основании запретить растаможку товаров рос происхождения. Когда они уже свалят???
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:33
Тихо шифером шурша крыша едет не спеша
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papazina
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Додано: Вів 31 лип, 2018 22:07
“Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене- ждем отчета автора. Все так все.
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Дикий не Дикий
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Додано: Вів 31 лип, 2018 22:29
А тот, кто продает конфеты в РФ ответственность нести не должен?
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anvlad
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Додано: Сер 01 сер, 2018 00:09
anvlad написав:
А тот, кто продает конфеты в РФ ответственность нести не должен?
Так надо просто понимать всю затею. Там концепция, на перспективу. Продать врагам чем побольше рошен-канхвет с пальмовым олеином. Они ими обожрутся и умрут.
Народная китайская мудрость
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EKO
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Додано: Сер 01 сер, 2018 04:19
Дикий не Дикий написав:
“Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене"
По этой фразе Турча сразу чувствуется стиль бывшего секретаря райкома комсомола и заведующий отделом агитации и пропаганды обкома комсомола. Прям истинным совком пахнуло.
А вообще смешно что у Турча пригорело на покупке десятка значков за несколько тысяч гривен, а вот импорт из России товаров на миллиарды долларов за этот и предыдущие годы он как будто не замечал. Удобрения, уголь, бензин, электроника, дизтопливо, машины и оборудование, химпродукция и так далее.
Как в анекдоте "а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у тюрьмы нет одной стены".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Сер 01 сер, 2018 07:21
В РФ закупается половина товара которая используется в промышленности Украины огромное количество оборудования и комплектующих идет с России так как основные предприятия в Украине еще остаются на советской базе комплектующих . Требование турчинова это просто агония.
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makishin60
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Додано: Сер 01 сер, 2018 08:40
EKO написав: anvlad написав:
А тот, кто продает конфеты в РФ ответственность нести не должен?
Так надо просто понимать всю затею. Там концепция, на перспективу. Продать врагам чем побольше рошен-канхвет с пальмовым олеином. Они ими обожрутся и умрут.
Народная китайская мудрость
Поэтому в Украине открылось столько Рошенов?
имхо
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cccp30000
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Додано: Сер 01 сер, 2018 08:53
Сейчас опять (помоему в 6 раз) поменяют морды на иншые и расскажут какие были плохие попередныки. Можнотусовать бендеровцев-патриотов и ватников-патриотов, хоть до посинения. Головнэ шоб не дошло до основных фигурантов (а не марионеток).
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super1980masha
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