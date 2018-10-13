В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Сер 29 сер, 2018 13:29

Логика то правильная - понятно, что "хронические" безработные, если у них нет статуса инвалидов, либо не хотят работать (то есть являются нахлебниками), либо работают на теневую экономику, или удаленно работают на иностранные компании.Соответственно, субсидия таким не положена. Это справедливо.Но есть одно НО! Не ревам, розенкам и их шестеркам обвинять людей в теневых доходах!Ибо у рядового хронического безработного теневых доходов в месяц может быть 200-1000 долларов, а взяточники в министерствах поголовно ездят на Кайенах и Лэнд Роверах с официальными зарплатами в пределах 20 тыс гривен, и жрут в 3 глотки так, что к 40 годам живот выпадает из штанов и 5-й подбородок растет!Если в стране такое экономическое положение, что нужно затянуть пояса (а оно не может быть другим, если треть бюджета - это заимствования), то затянуть пояса нужно всем, а не делить общество на хищников и жертв!