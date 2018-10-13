300 тисяч безробітних нині перебувають на обліку в центрах зайнятості.
Дивися повний текст В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій.
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Додано: Сер 29 сер, 2018 11:54
В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій.
Додано: Сер 29 сер, 2018 11:54
А у недо-депутатов не появляющихся на работе не хотят забрать мандаты?
Додано: Сер 29 сер, 2018 12:20
Странные люди. Поодозреваете что есть теневые доходы? Ищите. Найдете лишите человека субсидии. Не найдете, платите ему ее дальше. Зачем этот цирк?
Додано: Сер 29 сер, 2018 12:29
Возвращаемся во времена Кучмы когда имея ржавый москвич без колес человек оставался без субсидии , единственная странность почему не трогают депозитчиков ??? там большая часть денег от теневых доходов и продаж недвижимости
Додано: Сер 29 сер, 2018 12:32
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
Пусть расскажут еще, как на официальную зарплату можно оплатить эти тарифы, так же как невозможно получить субсидию реально покрывающую недостаток оплаты.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 29 сер, 2018 13:01
Депозиты - это банковская тайна, пока... Туда заглянуть не просто, т.к. действующее ныне законодательство не предоставляет таких механизмов. Только через суд можно добиться, и то, в рамках уголовного дела (проворовался, нанес государству материальный ущерб, получил взятку...)
Наличие крупного депозита не должно являться основанием для отказа в получении субсидии. Человек не виноват в том, что до Революции Достоинства он неплохо зарабатывал, имел возможность отложить деньги на депозит, вовремя оплатить за коммунальные услуги, а после трагических событий на майдане он потерял работу, и, в лучшем случае стоит на бирже труда, или довольствуется низкооплачиваемой работой и потихонечку тратит свои сбережения. Должен учитываться ТОЛЬКО ТЕКУЩИЙ ДОХОД, и точка!
В противном случае можно снять свой крупный депозит в Украине, а также продать квартиру в Киеве, машину, и... поехать в страну, где жить комфортно на эти деньги. И там дожить по-человечески...
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в Сер 29 сер, 2018 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 сер, 2018 13:08
А что бурштиновi доходы уже потекли в бюджет?? Или об этом умолчим и будем пинать ногами безработных и пенсионеров в падающей экономике?
Додано: Сер 29 сер, 2018 13:17
Если все те, кто неправомерно получают субсидию, уедут из страны, то у оставшихся будет на 70 млрд. гривен больше. Мне как налогоплательщику, из кармана которого и тянут свои субсидии эти мелкие воришки - вполне подходит.
Неправомерно получающий субсидию - это тот, кто может оплатить коммуналку, неважно из каких доходов или сбережений, но считает, что ему его коммуналку должен оплачивать я.
Додано: Сер 29 сер, 2018 13:29
Логика то правильная - понятно, что "хронические" безработные, если у них нет статуса инвалидов, либо не хотят работать (то есть являются нахлебниками), либо работают на теневую экономику, или удаленно работают на иностранные компании.
Соответственно, субсидия таким не положена. Это справедливо.
Но есть одно НО! Не ревам, розенкам и их шестеркам обвинять людей в теневых доходах!
Ибо у рядового хронического безработного теневых доходов в месяц может быть 200-1000 долларов, а взяточники в министерствах поголовно ездят на Кайенах и Лэнд Роверах с официальными зарплатами в пределах 20 тыс гривен, и жрут в 3 глотки так, что к 40 годам живот выпадает из штанов и 5-й подбородок растет!
Если в стране такое экономическое положение, что нужно затянуть пояса (а оно не может быть другим, если треть бюджета - это заимствования), то затянуть пояса нужно всем, а не делить общество на хищников и жертв!
Додано: Сер 29 сер, 2018 13:35
zРадио
А можно узнать, ныне живущие хоть доживут до того счастливого часа, когда можно будет не затягивать пояса?
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