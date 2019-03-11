Додано: Чет 28 лип, 2016 15:23

Добрый день.



Прошу поделиться советом/опытом инвестирования в украинские валютные ОГВЗ (или аналогичные инструменты) для простых смертных/начинающих.



Контекст:

Недавно завершились депозиты на $30K, в августе высвободится еще столько же. Плюс ежемесячно приходит тысячи 2-3.

Т.к. ставки по депозитам опустились, гривня нестабильна, сумма гарантируемая фондом невелика, раскладывать деньги по банкам я посчитал нерентабельным - проценты по депозитам не перекрывают затраты времени на их получение.

Недвижимость - примерно такая же ситуация. Хлопот и рисков вижу больше, чем выгоды.

Кэш, ячейки - опасно/съедается инфляцией.

После небольшого мозгового штурма в поле зрения попали валютные ОВГЗ нашего минфина.

Цель - не обогатиться, а пристроить $50K-$100K пусть с небольшой доходностью, но зато небольшими же рисками и суммарными затратами времени. Т.к. возможна смена страны проживания, как бонус воспринимаю то, что средства остаются достаточно ликвидными за счет вторичного рынка (выводим волатильность цены/возможность дефолта/реструктуризации/haircut пока за скобки).



Вопросы:

Где лучше почитать матчасть?

Каким способом лучше эти операции проводить?

Через кого? (мой шорт-лист на сегодня: ICU, Универ, Украинская Биржа, Драгон Капитал, Ощадбанк, Укргазбанк)

Какие есть подводные камни / грабли?

Какие есть best practices?



Заранее спасибо!