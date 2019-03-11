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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #1234 ... 299>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2016 15:23

Рынок ОВГЗ

Добрый день.

Прошу поделиться советом/опытом инвестирования в украинские валютные ОГВЗ (или аналогичные инструменты) для простых смертных/начинающих.

Контекст:
Недавно завершились депозиты на $30K, в августе высвободится еще столько же. Плюс ежемесячно приходит тысячи 2-3.
Т.к. ставки по депозитам опустились, гривня нестабильна, сумма гарантируемая фондом невелика, раскладывать деньги по банкам я посчитал нерентабельным - проценты по депозитам не перекрывают затраты времени на их получение.
Недвижимость - примерно такая же ситуация. Хлопот и рисков вижу больше, чем выгоды.
Кэш, ячейки - опасно/съедается инфляцией.
После небольшого мозгового штурма в поле зрения попали валютные ОВГЗ нашего минфина.
Цель - не обогатиться, а пристроить $50K-$100K пусть с небольшой доходностью, но зато небольшими же рисками и суммарными затратами времени. Т.к. возможна смена страны проживания, как бонус воспринимаю то, что средства остаются достаточно ликвидными за счет вторичного рынка (выводим волатильность цены/возможность дефолта/реструктуризации/haircut пока за скобки).

Вопросы:
Где лучше почитать матчасть?
Каким способом лучше эти операции проводить?
Через кого? (мой шорт-лист на сегодня: ICU, Универ, Украинская Биржа, Драгон Капитал, Ощадбанк, Укргазбанк)
Какие есть подводные камни / грабли?
Какие есть best practices?

Заранее спасибо!
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2016 16:46

Камень один- попробуйте купите)))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2016 18:35

once_upon_a_time
Доходность сейчас по валюткам в районе 6,25-6,75%. При покупке Курс на 20-30коп выше межбанка.
ASAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2016 16:20

once_upon_a_time
ну как, удалось Вам прикупить этих ОВГЗ? если до то поделитесь плиз где и на каких условиях?
Yur
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2016 16:47

Кому нужны бумаги с доходностью ниже CDS понять не могу...
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2016 17:23

St/2
Насколько я понимаю доходность по валютным ОВГЗ выше чем по валютным депозитам, вот в связи с этим я и интересуюсь.
Простите великодушно, я не совсем понимаю касательно указанного Вами CDS. Образование другое, финансовой грамоте учусь :-)
Википедия мне подсказала, что это "credit default swap", рыночный дериватив, страхующий от дефолта по долгам.
Вы имеете в виду что в случае дефолта Украины обязательства по этим ОВГЗ не будут выполнятся? Или есть другие риски?
Yur
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2016 22:24

Yur
Никто в зравом уме не покупает иностранные долговые бумаги без страховки.

Стоимость страховки от банкротства Украины сейчас порядка 8% годовых на 5 лет. Доходность 5ти леток ниже 8%. Потому разумный инвестор не будет брать позу с отрицательной доходностью.

Для примера. 5ти летние бонды США имеют доходность 1,5% годовых, а стоимость страховки от дефолта США 0,2% годовых на 5 лет. Чистая позиция положительна.

Но не везде на западе все хорошо. К примеру, доходность по 5ти леткам Австрии минус 0,2%. А страховка по определению отрицательной быть не может и сейчас составляет 0,3%. То есть вложившись в австрийские бумаги инвестор будет терять 0,5% в год, почти как в Украине))

https://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=DBR_INTERNET_EN-PROD$UKR_CHA&rwsite=DBR_INTERNET_en-PROD
http://www.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2016 23:01

  St/2 написав:Yur
Никто в зравом уме не покупает иностранные долговые бумаги без страховки.

Стоимость страховки от банкротства Украины сейчас порядка 8% годовых на 5 лет. Доходность 5ти леток ниже 8%. Потому разумный инвестор не будет брать позу с отрицательной доходностью.

Для примера. 5ти летние бонды США имеют доходность 1,5% годовых, а стоимость страховки от дефолта США 0,2% годовых на 5 лет. Чистая позиция положительна.

Но не везде на западе все хорошо. К примеру, доходность по 5ти леткам Австрии минус 0,2%. А страховка по определению отрицательной быть не может и сейчас составляет 0,3%. То есть вложившись в австрийские бумаги инвестор будет терять 0,5% в год, почти как в Украине))


https://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=DBR_INTERNET_EN-PROD$UKR_CHA&rwsite=DBR_INTERNET_en-PROD
http://www.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds


ты как всегда сильно глобально мыслишь)) Будь проще. Покупают их наши. Некоторым просто нужен доллар в виде выплаты. (это официальным большим компаниям, которые не могут сходить на МБК, а гарантию надо получить у хорошего иностранного банка под залог этой самой валюты через наш банк). Некоторые просто играются- Частники. Купили, когда курс МБК и нала были рядом. А если попросить сходить свой банк на первичку - там и о курсе можно договориться. Потом селят на взлетах и отрывах, как сейчас. Там есть возможости для маневра спекулятивного благодаря путанице с курсом пересчета доллара.
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2016 07:15

GADFLY Это я все понимаю, внутренние корпорации кеш паркуют до следующей крупной закупки импорта, физики в казино играют (прикольно в банке перед дружками козырнуть, мол двигаю рынок укр долга). Только от лукавого это.

Пока не будет длинных денег, не будет на рынке долга стабильности, а без этого и в реальном секторе не будет.

Длинные это кто? Внутри страховые (их активы надо искать с микроскопом), страховые (основные обязательства у них каско и аналоги, значит на 10 лет они покупать тоже не могут). Или внешние, но пока стоимость страховки от дефолта выше, чем доходность самой бумаги, они заходить не будут. У той же раши cds 2,6%, зазор доходности положительный.

Вообщем, замкнутый круг.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2016 11:00

  St/2 написав:GADFLY Это я все понимаю, внутренние корпорации кеш паркуют до следующей крупной закупки импорта, физики в казино играют (прикольно в банке перед дружками козырнуть, мол двигаю рынок укр долга). Только от лукавого это.

Пока не будет длинных денег, не будет на рынке долга стабильности, а без этого и в реальном секторе не будет.

Длинные это кто? Внутри страховые (их активы надо искать с микроскопом), страховые (основные обязательства у них каско и аналоги, значит на 10 лет они покупать тоже не могут). Или внешние, но пока стоимость страховки от дефолта выше, чем доходность самой бумаги, они заходить не будут. У той же раши cds 2,6%, зазор доходности положительный.

Вообщем, замкнутый круг.


согласен. По страховым- у Лайфовых более длинные резервы.
А так да- пока для частников и случайных залетных....
GADFLY
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