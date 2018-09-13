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НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:43
Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за результатами діяльності у першому півріччі 2018 року повернуло до державного бюджету 107 млн гривень.
Дивися повний текст НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн гривень, - Ситник
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