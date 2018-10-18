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В Україні скоро почнуть
проводити захоронення...

В Україні скоро почнуть проводити захоронення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:48

В Україні скоро почнуть проводити захоронення...

Пропонуємо до обговорення:
Спільно з Європейською комісією Україна розробляє національний план геологічного захоронення радіоактивних відходів (РАВ), - повідомили в Державному агентстві з управління Зоною відчуження.

Дивися повний текст В Україні скоро почнуть проводити захоронення радіоактивних відходів.
R2
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Чьи РАО будут хоронить - Франции, Германии, Швеции?
platan_av
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На Банковой или Грушевского отличное для этого место, Конча-Заспа великолепный вариант...........................
lwa
 
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