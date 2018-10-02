Про це повідомляє ТАСС з посиланням на доповідь Світового банку (СБ)
Дивися повний текст Майже половина населення світу живе на $5,5 на день - Світовий банк.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:36
Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже половина населення світу живе на $5,5 на день - Світовий банк.
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:07
5.5 бакса - 4620 гривен в месяц на человека
Подавляющая часть украинцев живёт за порогом бедности
вывод - миролюбивость Майдана породила безнаказанность воров от власти
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:42
Re: Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -...
Если учесть что большая часть населения живет в "теплых краях" (население Украины меньше 1% от населения Китая, не оплачивающего за газ 8.55грн и не покупающего теплую одежду и обувь)... В общем как всегда, 5 едят мясо, 100 - капусту и кашу - а в итоге мы все жрем голубцы.
На своем примере - частный 45летний дом 140м2 в пригороде: газ - 300м3 минимум (если на улице -10...-15 то все 700) + обогрев электрическими теплонасосами возду-воздух (2 инверторных кондея с&h) и бойлер 50л - с ночным тарифом (800-1300грн). итого минимум 3400грн (в комнатах с теплонасосами +20, остальные 14-16). Жена в декрете, доче почти 4г и я. Посчитаем продукты, проезд и получается что?
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:32
Serkoz Аха) только и хотела написать что те 5 дол. в день и меньше - да у большинства людей из этих есть натуральное хозяйство где нет необходимости все деньги тратить на еду и еще на что-то.
Но, все таки не так все плохо. У нас.
Хоть какие-то та социальные гарантии есть.
Не дикари же.
И работки то не на столько физически выматывающие как в других странах. Что ни грамма жиру не нарастет.
Додано: Нед 21 жов, 2018 23:01
Сейчас дошло до того что проще купить у фермеров чем самому выращивать. И никак не в физическом труде затраты. мне на грядки в день не меньше куба воды по 15 грн летом. Выращиваем только ради доченьки, чтобы поменьше химии. А как посчитаешь, так купить в 3-4 раза дешевле.
А по "их" подсчетам - так мы не едим и не одеваемся - 5.5 в день на человека - это коммуналка.
Вот снова подняли цены на проезд. мне на работу и обратно - 54грн. уже с $5.5 минус почти $2
Додано: Пон 22 жов, 2018 06:59
Ну у меня весь дом на с&h без котла, 88 квадратов. Получается +400 Квт.ч в теплые зимние, +800 Квт.ч когда -15С, -20С.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 22 жов, 2018 06:59
swan forever Вы невнимательно читали статью ( а может и вовсе ее не читали) порог бедности для Украины не 5,5 ,а 3,2 доллара на человека в день.
Додано: Пон 22 жов, 2018 07:48
swan forever вот ну нежно утрированием заниматся также как и высказыванием за других по типу "Подавляющая часть украинцев", не подавляющая как минимум.
Serkoz: это как говорится нужно было обратится к нормальным специалистам и не делать как в пословице "лепить из го*на конфетку". у меня дом 140кв.м. и потребление при -10 -15 около 150 кубов при температуре помещения 23. Годовое потребление на отопление и подогрев воды в районе 1000 кубов. Все на газу.
Juna: если вы выедете чуть дальше в села, подальше от трасы и больших городов, то увидите что в тех самых селах не то что с инфраструктурой не особо пестрит но и фермеров у которых можно купить как вы говорите - редко можно найти. Помимо этого у старшего поколения частное хозяйтсово можно отнести к "lifestyle" по историческим причинам
Додано: Пон 22 жов, 2018 08:35
5.5$ у нас і 5.5$ в США - це абсолютно різні речі.
В статті написано(це треба було в заголовку написати, для непонятливих):
Україна точно до не відноситься до країн з доходом вище середнього.
Цифра 5.5$ до України не має жодного відношення.
Тому стаття маніпуляція.
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:01
1) не посчитали ... ничего только отопление и горячую воду Доход свой не указали
2) 140 м2 на 3 человека ? буржуй однако продавайте и переезжайте в жилье 40м2, а за разницу платите комунальные услуги ...
свинорыл
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