RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ дав прогноз щодо
трудової міграції на 2019 рік

НБУ дав прогноз щодо трудової міграції на 2019 рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:22

НБУ дав прогноз щодо трудової міграції на 2019 рік

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України прогнозує зниження тиску трудової міграції українців на зростання заробітних плат в наступному році.

Дивися повний текст НБУ дав прогноз щодо трудової міграції на 2019 рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85254
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:22

Або в НБУ залишилися низькокваліфіковані кадри, або чекають на зовнішні інвестиції. Але, навряд-чи тиск на зп зменшиться, доки за бугром буде зп буде в 3-10 разів вище ніж тут.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 08.08.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
День фінансів, 25 жовтня: рішення щодо облікової ставки,...
R2 » П'ят 26 жов, 2018 07:09
2 37
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 11:16
aaalena877
Субсидії-2019: кого позбавлять житлової знижки
R2 » Вів 04 вер, 2018 11:36
6 461
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 15:15
melniknadegda2017
Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року...
R2 » Нед 21 жов, 2018 16:11
4 371
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 жов, 2018 22:42
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.