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У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:24
Пропонуємо до обговорення:
Уряд пропонує встановити пріоритетність включення до графіку навантаження генеруючих потужностей теплових електростанцій, що використовували 100 відсотків вугілля, видобутого в Україні.
Дивися повний текст У Гройсмана придумали, як \"врятувати\" збиткові українські шахти
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:24
не зря человек в Виннице рынком руководил... :)
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Тракторист
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Додано: Вів 30 жов, 2018 00:21
Тракторист написав:
не зря человек в Виннице рынком руководил.
Так "опыт" не пропить...))
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Джон
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Додано: Вів 30 жов, 2018 00:54
Бред: "переход работы блоков с антрацитовой на газовую группу угля" - стараниями правительственных "эффективных менеджеров" (не только этих) в данный момент и угли "газовой группы" тоже в дефиците, Украина НЕ МОЖЕТ обеспечить себя собственным углем. Уголь то есть, добыть его не можем, потому, что шахты строить не за что...
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:13
sal написав:
Чего не хватает?
Мозгов в первую очередь!!! Кому еще не ясно, что если украинские деньги заплатить пенсильванским или трансваальским шахтерам (хотя, скорее всего кузнецким) - то это будет разовая безвозвратная выплата. А если их проплатить внутри страны - то сколько раз они обернуться? И с каждого оборота будут налоги заплачены... Все или не все налоги, кто и куда будет платить это немного другой вопрос. Главное, что в выигрыше будет и бюджет, и люди деньгами которых этот бюджет наполняется!
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