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Finance.ua: Де взяти
кредит безробітному

Finance.ua: Де взяти кредит безробітному
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:43

Finance.ua: Де взяти кредит безробітному

Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:54

  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.

Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному


Ощад дает 20к грн под залог депо где-то от 5к-7к и также спрашивали про свифт.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:12

  proftpd66 написав:
  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.

Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному


Ощад дает 20к грн под залог депо где-то от 5к-7к и также спрашивали про свифт.


Как то странно :D Человек хочет взять денег в кредит, так как ему на что то не хватает или просто нужны деньги, при этом Ощадбанк предлагает кредит под депозит? Если бы у заемщика были деньги на депозит, то он бы не брал деньги в кредит! Также странно, зачем Ощадбанку спрашивать о СВФИТ при оформлении кредита? - Как то все не логично вообще.

А вообще, я Вам скажу, что Ощадбанк выдает кредиты лишь пенсионерам и тем, кто получает зарплату через этот банк.

На первый ответ отвечу, что безработному в банке кредит взять не реально! Микрозаймовые организации выдадут, но у них проценты под 700% - это в 10 раз больше нежели в банках.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:17

Re: Finance.ua: Де взяти кредит безробітному

KULANDALE написав:
  proftpd66 написав:
  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
[quote]Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.

Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному


Ощад дает 20к грн под залог депо где-то от 5к-7к и также спрашивали про свифт.


Как то странно :D Человек хочет взять денег в кредит, так как ему на что то не хватает или просто нужны деньги, при этом Ощадбанк предлагает кредит под депозит? Если бы у заемщика были деньги на депозит, то он бы не брал деньги в кредит! Также странно, зачем Ощадбанку спрашивать о СВФИТ при оформлении кредита? - Как то все не логично вообще.

А вообще, я Вам скажу, что Ощадбанк выдает кредиты лишь пенсионерам и тем, кто получает зарплату через этот банк.

На первый ответ отвечу, что безработному в банке кредит взять не реально! Микрозаймовые организации выдадут, но у них проценты под 700% - это в 10 раз больше нежели в банках.[/quote]Депозит нельзя снять до окончания срока, а деньги могут понадобиться срочно, потому кредит под депозит может быть полезен. Тем более у таких кредитов относительно небольшие ставки.
И примеров, когда безработному давали кредит в банке предостаточно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 06:34

Швидко-гроші - шахраї. Як і всі мікрофінсові установи

Швидко-гроші - шахраї. Як і всі мікрофінсові установи. Видають кре дит мабуть і нетверезим і не при своєму розумі, аби напарить і обдерти потім, як липку. Видали кредит дитині, якій тільки 2 міс.,як виповнилось 18, не працює, студентка (стаціонар) я ще оплачую її навчання, на контракті. Про що ці кантори думають?- Що батьки заплатять? А вони не думають, шо такі космічні суми батьки платить не в змозі і за що? За нав'язані 2 тис, з яких з 2-3 днями просрочки треба повернути 10 тис? Не друкуємо! Дали 2,5тис.а через 2 тижня віддати 4 тис. І Як можна так им наглим шарлатанам взагалі існувати? Як держава таке дозволяє? Легальне обдирання людей. Соромно за такий безлад в Україні.
lila_vikitoriya
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