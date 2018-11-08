Нацбанк замінив службові авто на електрокари
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:00
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк замінив службові автомобілі електромобілями, що дозволить заощадити близько 80% експлуатаційних витрат на рік порівняно з наявними в парку автомобілями.
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Нацбанк замінив службові авто на електрокари
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:00
Правильно, не.ер кормить иносраных нефтюков
avax
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:27
Пожалуй, Нацбанк - единственная госструктура, которая ВООБЩЕ ни в чем и никогда себя не ограничивает. Вспомните об ихчастном пенсионном фонде, как, Вы думаете, он наполняется? И это при том, КАКОЕ качество работы у Нацбанка. Как по мне, преступления всяких Гройсманов и Нафтогазов отдыхают
max_us_ua
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Додано: Суб 10 лис, 2018 08:35
Это они так намекают что по Тесле себе купили?
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:00
Оранжевый-хит сезона написав:
Это они так намекают что по Тесле себе купили?
Ага,щас...купили скромные корейские Hyundai IONIQ electric
avax
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:37
Еще МВД купило гибридные внедорожники, с целью снижения расходов на бензин. А страна падает в пропасть, народ бежит. Было бы лучше пересадить всех в Сенсы.
nik1
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Додано: Суб 10 лис, 2018 09:58
nik1 написав:
Еще МВД купило гибридные внедорожники, с целью снижения расходов на бензин.
Снова деза.
МВД не купило, а
ПОЛУЧИЛО
японские гибриды Mitsubishi Outlander PHEV (635 ед.) в рамках Киотского протокола. Оплатила их Япония же.
avax
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