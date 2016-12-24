Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.
Дивися повний текст Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых бедных в Европе — Порошенко.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 13:07
Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых бедных в Европе — Порошенко.
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:07
Я тут кабы не удел. Мой бизнес растет. А проблемы негров, шерифа не волнуют.
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:11
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
Кляти попередники..
До сих пор мешают эффективному презеденту. Так и на второй срок, гляди, переизбраться не дадут.
И в шаровары какие–то сволочи постоянно накладывают..
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:50
Ну всё, подведена логическая черта под постоянными здесь спорами о неком среднестатистическом Украинце. Черта подведена самим президентом- мы беднейшая страна Европы с наибеднейшим населением
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:22
Страна где идет производство товаров с низкой добавочной стоимостью - всегда будет бедной . Возьмите например Швейцарию и ее часы . Стоимость хороших часов например 30000 евро , а ресурсов на их изготовление (металы , электроэнергия ) примерно идет 500 евро , время на их изготовление примерно 2 недели , остальное зарплата и прибыль государства и производителя. В Украине 30000 евро это 990000 тыс гривень . На эти деньги можно купить 990000/1500 =660 кубов допустим леса кругляка или же примерно надо спилить 700 сосен которые что-бы выросли надо ждать 50 лет . Вот так и во всем остальном . Как говорится не умеешь делать дорогие и качественные вещи то тебе уготована судьба или садить картошку или добывать уголь или пилить лес .
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:24
У меня когнитивный диссонанс... Так мы можем без кредитов или не можем? Или транш от МВФ - уже не кредит и его не нужно отдавать?
Объясните несведущему!
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:27
Трамп руки не подал... Совесть заела.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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