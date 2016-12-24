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Нынешние темпы роста оставят
Украину одной из самых...

Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:07

Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

Пропонуємо до обговорення:
Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.

Дивися повний текст Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых бедных в Европе — Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:07

Я тут кабы не удел. Мой бизнес растет. А проблемы негров, шерифа не волнуют.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:11

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

Кляти попередники..
До сих пор мешают эффективному презеденту. Так и на второй срок, гляди, переизбраться не дадут.
И в шаровары какие–то сволочи постоянно накладывают..
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:33

Визнав свою імпотентність?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:50

Ну всё, подведена логическая черта под постоянными здесь спорами о неком среднестатистическом Украинце. Черта подведена самим президентом- мы беднейшая страна Европы с наибеднейшим населением
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:22

Страна где идет производство товаров с низкой добавочной стоимостью - всегда будет бедной . Возьмите например Швейцарию и ее часы . Стоимость хороших часов например 30000 евро , а ресурсов на их изготовление (металы , электроэнергия ) примерно идет 500 евро , время на их изготовление примерно 2 недели , остальное зарплата и прибыль государства и производителя. В Украине 30000 евро это 990000 тыс гривень . На эти деньги можно купить 990000/1500 =660 кубов допустим леса кругляка или же примерно надо спилить 700 сосен которые что-бы выросли надо ждать 50 лет . Вот так и во всем остальном . Как говорится не умеешь делать дорогие и качественные вещи то тебе уготована судьба или садить картошку или добывать уголь или пилить лес .
makishin60
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:24

“Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ”, – отметил Порошенко.

По его мнению, текущее состояние экономики позволяет отказаться от кредитов международных финансовых организаций.

У меня когнитивный диссонанс... Так мы можем без кредитов или не можем? Или транш от МВФ - уже не кредит и его не нужно отдавать?
Объясните несведущему!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:34

Прозрел сам или во Франции кто умный подсказал?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:27

  antey1969 написав:Прозрел сам или во Франции кто умный подсказал?)))


Трамп руки не подал... Совесть заела.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:23

Дошло на четвертом году, когда обороты продаж канфет упали :mrgreen:
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