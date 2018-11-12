З 1 січня 2019 року в Україні значно подорожчають послуги платних телевізійних сервісів.
Дивися повний текст В Україні може подорожчати кабельне ТБ.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:27
В Україні може подорожчати кабельне ТБ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні може подорожчати кабельне ТБ.
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:27
смотрел Формулу-1 по oll.tv за 29 грн. в месяц, интересно сколько будет... перейду на F1.TV тогда, если цена сравняется...
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:45
"уже составляет около 72 грн." - зачем, если можно только за интернет платить?
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:18
Re: В Україні може подорожчати кабельне ТБ
Откройте для себя эдем. 1 бакс за овермного каналов.
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:33
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