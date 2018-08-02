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Дефолт ще ніколи нікому не
нашкодив: Коломойський...

Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234>
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:13

Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

Пропонуємо до обговорення:
Він зазначив, що не бачить в дефолті нічого поганого.

Дивися повний текст Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський прокоментував співпрацю України з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:14

Ну-ну... г-н коломойский конечно бы поддержал дефолт и скупил бы все за недорого.
А вот гиперинфляция, обесценивание всего и вся и нищета - это побочка.
prstuff
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:39

Манипулятор кудрявый. Греция- член ЕС и ее кормят щедрой европейской сисей. Дают деньги, чтобы Греция не качалка лодку стабильности. Дефолт Украины выгоден коломойскому и таким как он - скупить активы по дешевке. Народу в случае дефолта, кроме резкой нищеты на годиков так на пять - ничего хорошего не светит
myutu1977
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:58

Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

Тут как раз тот случай, когда...что лучше, ужасный конец или ужас без конца.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:01

Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

ТОП-10 дефолтов за последние десятилетия.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 39935.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:08

  myutu1977 написав:Народу в случае дефолта, кроме резкой нищеты на годиков так на пять - ничего хорошего не светит


Дык, почти пять лет как на исходя после 2014 года, дефолта не было, а резкая нищета для значительной части населения была, а по-вашему могли бы совместить )))

Правильно Валерьевич говорит про нужный дефолт в 2014 году. Всё по бестолковому получилось, пять лет прошло опять наше высокое руководство пугает угрозой дефолта, если опять не поднимем цены на газ, и как следствие опять не получим поддерживающую дозу.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 21 лис, 2018 11:09, всього редагувалось 1 раз.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:08

Точно не повредит, если украсть миллиарды и засесть, например, в Женеве.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:18

Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

  freeze написав:Правильно Валерьевич говорит про нужный дефолт в 2014 году. Всё по бестолковому получилось, пять лет прошло опять наше высокое руководство пугает угрозой дефолта, если опять не поднимем цены на газ, и как следствие опять не получим поддерживающую дозу.

Так Коломойському ніхто боргів не списав, і Україні не спишуть, максимум - це те, що зробила Яресько. Греки теж нічого не домоглись:
Але одночасно всі приводи посміхатись є у Німеччини та Франції. На початку грецької кризи багато хто з аналітиків очікував, що ЄС анулює частину боргу Греції, навіть обговорювались оцінки від третини до половини боргу уряду.

Втім, увесь борг, до останнього євроценту, повісили на країну.

Більше того, зобов’язали країну до 2022 року мати профіцит бюджету на рівні 3,5% і за рахунок цього профіциту обслуговувати борг. Надалі, у період з 2022 по 2060 рр., Греція має дотримуватись профіциту у 2,2% і за рахунок цього профіциту також обслуговувати борги.

Тобто виходить, що Греції надали 42 роки на виконання боргових зобов’язань попередніх урядів. У 2032 році відповідні параметри обслуговування боргу будуть переглянуті, а допоки ЄС буде направляти до Греції 4 рази на рік спеціальні місії, які стежитимуть за тим, щоб країна дотримувалась плану.

Фактично це означає, що вже з серпня 2018 року Мінфін країни почне вимагати від уряду Греції скорочувати видатки, і це досить болісно вдарить по соціальним витратам. І це у ситуації, коли з моменту початку кризи державні видатки у Греції вже були скорочені на 26%, соціальні виплати – приблизно на 70%, а бюджет на медичне обслуговування скоротили на 50%.

https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 9/7083626/
Дефолт нічого не змінить, на краще. Може тільки змінити на гірше, бо нам ніхто не буде допомагати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:22

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Він зазначив, що не бачить в дефолті нічого поганого.

Дивися повний текст Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський прокоментував співпрацю України з МВФ.

Весьма странно слышать подобное от человека, много лет профессионально занимавшегося банкингом.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:27

  lapay написав:Так Коломойському ніхто боргів не списав, і Україні не спишуть, максимум - це те, що зробила Яресько. Греки теж нічого не домоглись


Часто и часть долга можно списать и условия отдачи долгов после дефолта можно изменить кардинально.
freeze
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