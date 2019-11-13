Додано: Пон 10 гру, 2018 10:32

Amid



тутфа редкостная



-про субсидии полная туфта (там умрешь в очереди, прежде чем начислят)

и потом каждые 3 месяца снова проходить 9 кругов ада(мои родители сразу отказались от этой затеи, даю им пару тысяч в месяц на жизнь к их пенсии)



-про заработать 1000 долл в Украине-таких зарплат нет, т.е. они есть у прокуроров, в АМПУ(кстати абсолютно бесполезное создание), укр держ безпека



наберется два десятка тысяч чиновников-омелянов

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.