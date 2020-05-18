Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Многие населенные пункты после отключения аналогового ТВ остались без оного вообще, если не полностью то в разной пропорции. На "Прямом" который оставили в аналоговой сетке полностью пиарят П.
"Соціальний захист людей — пріоритет чиновників усіх рівнів, - наголосив Петро Порошенко". Очень часто наблюдаю подлый приём власти - главное сказать, а делать не обязательно.Вот эти слова настоящее кощунство над людьми.В противовес можно задать массу вопросов - почему отменили госрегулирование цен, почему газ собственной добычи не используется для населения, почему медреформа предполагает значительные затраты людей( а бесплатно только мелочи), почему не трудоустроенному при расчёте субсидии считают какую то мифическую зарплату которой он никогда не видел,почему не отдадут до сих пор витину или Юлину тысячу несмотря на кратную девальвацию этож уже копейки, почему, почему, почему...Главное сказать, а делать не нужно, именно этим запомнится текущий укрлидер.
Вчера осилил себя и послушал выступление нашего Гаранта во Львове - вдруг что-то новое скажет. Что я услышал так это "те що у нас свій шлях: геть від москви - безвіз, геть від москви - томос, .... - армія, .... - незалежність від рос.газу, ... - власна культура, мова, історія, ... - європейська асоціація і нато" (буквально в таком порядке). Еще раз внимательно переслушал - нигде не услышал упоминания про экономику и заможність і добробут українців. Почему? Я ничуть не отрицаю идеологическую важность вышеперечисленного и также понимаю, что по законам у него прямой рычаг влияния на экономику фактически только через главу нбу, но во-первых у него есть и наверное в будущем также хочет иметь свое представление в ВР, во-вторых, все прекрасно понимают кто у нас главный человек... Но на кого это все рассчитано - не пойму. И как с этим можно претендовать на второй тур - не пойму. Куда смотрят его политтехнологи. А может эти политтехнологи = агенты других кандидатов, и наоборот хотят опустить его рейтинг с 5-10% на кефирные 2%? - тогда понятно
Vitl написав:......... Создаётся впечатление, мол вот какие хорошие, заботятся. обещают, значит будем ждать улучшений.И ждать приходится долго и вместо улучшений приходят ухудшения.
К сожалению, так и есть и, похоже, ещё долго будет. Демократия как-то сильно смахивает на охлократию. А политика обещаний в отношениях с охлосом хорошо освоена ещё в древнем Риме. Правда, там бывало, хоть что-то давали. Ну, так у нас тоже субсидии подкидывают. Alex2007 Так у его конкурентов то же самое. Экономикой тоже не пахнет. Разве что Юля обещает в 2 раза понизить цену газа. Это, правда, тоже не экономика, а те же обицянки охлосу. Faceless Не берусь судить, насколько мусорный https://vesti-ukr.com, но сильно подозреваю, что "60% еле дотягивающих до зарплаты французов" и "40% украинцев живут от зарплаты до зарплаты" несколько разные вещи и не хватает денег у них на несколько разные потребности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Vitl написав:Главное сказать, а делать не нужно, именно этим запомнится текущий укрлидер.
Текущий укрлидер запомнится титаническими усилиями, благодаря которым бензоколонка так и не решилась на открытую агрессию, удержанием государственности в почти безнадёжных условиях, избежанием дефолта в воюющей разграбленной стране, отказом от закупок газа в рашке, безвизом, ростом экономики опять же в военных условиях, восстановлением армии, благодаря чему открытые военные действия со стороны врага обойдётся ему сильно дорого, безвизовым режимом с ЕС и тем что зубожілий нарід может ныть в интернете о том что ему все должны, а не сидеть в подвале под бомбёжками или не стоять в очереди за талонами на талоны.
Vitl написав:почему отменили госрегулирование цен, почему газ собственной добычи не используется для населения
потому что социализм ведёт к Венесуэле и продаже облгазами газа промышленности при этом списывая его на население. Нуждающиеся получают субсидию, а любой товар стоит рыночную цену. Можете пойти в магазин и потребовать айфон дешевле, так как неспособны заработать ни головой ни руками. Интересно что вам ответят.
Vitl написав:почему медреформа предполагает значительные затраты людей
потому что качественная медицина это дорого. Если конечно, вас устраивает "помазать зелёнкой" и отправить домой - то ок, такая медицина бесплатно.
Vitl написав:почему не отдадут до сих пор витину или Юлину тысячу
Потому что надо пойти и заработать хотя бы 1000 долларов, а не ждать подачек. Почему те кто платит налоги, должны содержать ни к чему не способных халявщиков, продающихся за килограмм гречки, вместо того, чтобы заработать на мешок.
-про субсидии полная туфта (там умрешь в очереди, прежде чем начислят) и потом каждые 3 месяца снова проходить 9 кругов ада(мои родители сразу отказались от этой затеи, даю им пару тысяч в месяц на жизнь к их пенсии)
-про заработать 1000 долл в Украине-таких зарплат нет, т.е. они есть у прокуроров, в АМПУ(кстати абсолютно бесполезное создание), укр держ безпека
наберется два десятка тысяч чиновников-омелянов
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
По вашему, чиновник управляющий милионными бюджетами должен получать 5000 гривен? Т.е., изначально оправдывается коррупция. Про субсидии полная туфта ещё в том, что её получают куча работающих неоформленными или официально получающие минималку. Я не знаю никого из тех кто работает, вот вообще никого, кто бы получал меньше 500$. Только реально, а не на минималку по бумаге.
Amid написав:По вашему, чиновник управляющий милионными бюджетами должен получать 5000 гривен? Т.е., изначально оправдывается коррупция. Про субсидии полная туфта ещё в том, что её получают куча работающих неоформленными или официально получающие минималку. Я не знаю никого из тех кто работает, вот вообще никого, кто бы получал меньше 500$. Только реально, а не на минималку по бумаге.
с вами всё ясно чиновник как правило вообще ни чем не управляет, управляет летчик или капитан судна
все сотрудники банков получают до 10к (за исключением топов)
кстати, абсолютно наивное мнение,что степень коррупции зависит от зарплаты
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.