Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого...

Додано: Пон 17 гру, 2018 12:28

И сколько потратят на самих контролеров?

Вместо того чтобы тарифы были подъемными для всех.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.