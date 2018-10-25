В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу
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Євросоюз знову закликає Україну зняти мораторій на експорт необробленої деревини, а також впровадити адміністративні та інституційні реформи, а також забезпечити функціонування адміністративної системи.
Джон написав:А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?
Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт.
В Китай вагонами - только через РФ Какие бы там сказки не рассказывал Омелян про "Новый Шелковый путь"... Вы что сепар такое заявлять?
Предлагаю шутки в сторону - тема серьезная. ЕС использует наших дурачков при власти в хвост и гриву. "Помощь" на условиях возврата и процентов - берите еще. Лес, руду, зерно, рабочую силу - давайте еще. Очень глупо с нашей (в смысле наших провластных дурачков) стороны!
Суть Соглашения об Ассоциации для Украины то другая (была), по крайней мере декларировалась другая - иметь возможность продать свой продукт добавленной стоимости без пошлин и квот на рынке объемом 500 миллионов платежеспособных потребителей! Ведь сырье они итак брали безо всяких зон свободной торговли.
И вот у меня вопрос - где ревизия условий договора? 4 года прошло, а объем экспорта в ЕС соответствует таковому времен до Ассоциации (17,5 млрд долларов 2017, 16,8 млрд долларов 2013).
Почему Гройсман, отвечающий за экономику, не поднимает вопрос недовольства украинской стороны условиями СА, и не требует их пересмотра?! Годовые квоты на поставки недефицитных для ЕС продуктов из Украины заказчиваются в феврале-марта каждого года. Зато лес от нас прям требуют, потому что свой европейцам жалко.
Но наши представители высшей власти только внутри страны со своими оппонентами последовательны и строги, а европейцам и американцам возразить ничего не могут, потому что языки заняты другим - ну вы меня поняли
PS: да, сравнение без части Донбасса и Крыма, но их торговые отношения (были) завязаны на РФ, что видно с падением туда украинского экспорта по факту исключения неконтролируемых регионов из учета. Да и справедливым будем отметить, что их временная оккупация - это месть РФ за сближение Украины с Западом.
zРадио написав:Почему Гройсман, отвечающий за экономику, не поднимает вопрос недовольства украинской стороны условиями СА, и не требует их пересмотра?! Годовые квоты на поставки недефицитных для ЕС продуктов из Украины заказчиваются в феврале-марта каждого года. Зато лес от нас прям требуют, потому что свой европейцам жалко.
Ми євробляхи теж не пускаємо, хоч вони на цьому давно наполягають. Встанемо на ноги, тоді і будемо щось вимагати, як Польща від Німеччини, з тим же результатом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав: Встанемо на ноги, тоді і будемо щось вимагати
Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?..
Что касается евроблях - а кто против обнуления пошлин на их ввоз? Я только ЗА! Раздражает то в этой ситуации другое - нарушение закона рядом граждан. Но мы о другом сейчас.
Красиво рассуждать в духе - вот будем представлять силу, вот тогда расскажем всем. А как ее представлять эту силу, если прогибаться перед всеми (поочередно, если угодно, как мы уже 27 лет - то на Восток, то на Запад)?
Вам напомнить о т.н. тресковых войнах, которые маленькая Исландия вела против большой Великобритании (еще и Великобритании 1960-1970-х, а не нынешней обмельчавшей).
Или может вам более угодным будет пример нейтральной во всех смыслах, кроме собственных интересов, Швейцарии, которая прячет у себя деньги со всего мира, и не задает глупых вопросов - ты чьих будешь, на каком языке говоришь, кто твой бог и нац. герои, отчего ни с кем не воевала уже 2 века и является самой процветающей в мире страной?..