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У Києві почав курсувати
перший електробус

У Києві почав курсувати перший електробус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:45

У Києві почав курсувати перший електробус

Пропонуємо до обговорення:
На маршруті 599 від метро «Харківська» до вулиці Шептицького з’явився перший у Києві електробус Skywell.

Дивися повний текст У Києві почав курсувати перший електробус.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:45

Хорошее средство от пробок на дорогах. Теперь вместо пробок будут очереди на электрозаправках.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:13

екологічний автобус ... Салон опалюється дизельним опалювачем
Може я щось пропустив, але здається, дизель визнаний неекологічним о_О
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:38

  0mage0 написав:
екологічний автобус ... Салон опалюється дизельним опалювачем
Може я щось пропустив, але здається, дизель визнаний неекологічним о_О

Вы ведь понимаете, что равномерно работающий отопитель с потреблением в несколько литров в час не сравнится по выбросам с многолитровым дизелем в режиме разгон/торможение? С электрическим отопителем батарея бы сдохла через пару кругов.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:19

  Gastarbaiter написав:
  0mage0 написав:
екологічний автобус ... Салон опалюється дизельним опалювачем
Може я щось пропустив, але здається, дизель визнаний неекологічним о_О

Вы ведь понимаете, что равномерно работающий отопитель с потреблением в несколько литров в час не сравнится по выбросам с многолитровым дизелем в режиме разгон/торможение? С электрическим отопителем батарея бы сдохла через пару кругов.

Потребление на печку или кондиционер не более 1 литра в час. Однозначно выгодно.
Вот, кстати, про этот электробус подробнее https://www.autocentre.ua/ua/kommerches ... 07615.html


У меня вот только вопрос, почему не Электрон, который стоит хоть и чуть дороже, 9 миллионов гривень, но сделан не китайцами в Китае, а украинцами в Украине, совместно с немцами?
Тем более, что и внешне он явно посовременнее выглядит https://www.abw.by/novosti/commercial/200908/
Где здесь национальный интерес? :evil:
https://www.segodnya.ua/ukraine/vo-lvov ... 65854.html
EKO
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