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Україна отримала перший транш
від МВФ за новою програмою

Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:35

Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Національного банку.

Дивися повний текст Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою.
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Нарешті.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:47

Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

  sequence написав:злые орки на востоке, трепещите - вам так никто не одолжит!

Ще й ціна на нафту...
А нам дешеве бабло на перекредитацію - красота. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:04

Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

  sequence написав:И долго так петлять придется, в тоскливых ожиданиях "дадут/недадут"? А если потом "недадут"?

Так усі петляють. Тільки особливо ідейні, типу орків, зменшують держборг. Дадуть чи не дадуть неважливо (дадуть), питання у відсотках, від яких залежить вартість обслуговування боргу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:13

  lapay написав:..
Так усі петляють. Тільки особливо ідейні, типу орків, зменшують держборг. Дадуть чи не дадуть неважливо (дадуть), питання у відсотках, від яких залежить вартість обслуговування боргу.
Все, которые петляют, обычно занимают в "своей" валюте. Те, что в чужой, обычно такими "Аргентинами" и "Грециями" становятся
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:28

Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

  sequence написав:Все, которые петляют, обычно занимают в "своей" валюте. Те, что в чужой, обычно такими "Аргентинами" и "Грециями" становятся

Після вічнолегитимного ми не збільшуємо держборг, хоч і змінюємо структуру на користь валюти, бо відсотки так набагато менші, що значно зменшило вартість обслуговування боргу.
Нє, ну якщо наступники почнуть роздавати рожевих слонів у вигляді пенсій і цін на газ, то тоді хто зна, але ж хто за таких буде голосувати? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:32

  lapay написав:хоч і змінюємо структуру на користь валюти, бо відсотки так набагато менші, що значно зменшило вартість обслуговування боргу.

люди, которые брали ипотеку в 2007-08 г/г в швейцарском франке вас бы, наверно, удавили.
а так да, проценты ниже, бери-нехочу
Лепэн, такой Лепэн!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:38

  sequence написав:
  lapay написав:хоч і змінюємо структуру на користь валюти, бо відсотки так набагато менші, що значно зменшило вартість обслуговування боргу.

люди, которые брали ипотеку в 2007-08 г/г в швейцарском франке вас бы, наверно, удавили.
а так да, проценты ниже, бери-нехочу
Лепэн, такой Лепэн!


а причем тут франки? кредит мвф хорош не только низкими процентами. а и там, что перед тем как его дать, заставляют проводить реформы, которые повысят платежеспособность должника.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:41

Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

  sequence написав:люди, которые брали ипотеку в 2007-08 г/г в швейцарском франке вас бы, наверно, удавили.
а так да, проценты ниже, бери-нехочу

Оці люди і голосували за покращення вже сьогодні, яке взялося за рахунок боргів. Можете виплатити борги Януковича самостійно, можете перевести їх в гривневі ОВДП, і віддавати, за проценти, половину бюджету. Що, такі варіанти не прокатять? ;)
Звісно, тріщати про кабалу, при чому не кажучи, звідки ця кабала взялась, може кожен дурник, нівіть Сцикунсе. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:52

  trololo написав:..
а причем тут франки? кредит мвф хорош не только низкими процентами. а и там, что перед тем как его дать, заставляют проводить реформы, которые повысят платежеспособность должника.

ипотека в франках суть хороший пример, как имея доход в одной валюте, скажем гривна, получить расходы в другой - франк. Ну и дефолт, как следствие
та же ситуация с бюджетом, поступления в который номинированы в гривнах.
малейшая турбулентность на экспортных рынках сбыта: падают цены на сырье -> поступления валюты падают -> курс валится -> отдавать в валюте столько же -> все равно дефолт.
sequence
 
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