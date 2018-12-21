Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро менше, ніж у Європі, але бути дома.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:17
Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро менше, ніж у Європі, але бути дома.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:37
Во-первых, не получать, а зарабатывать. И, во-вторых, вряд ли это вообще возможно - слишком высока коррупционная составляющая в расходах бизнеса (она же статусная рента у бенефициаров страны)
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:31
То есть 2000 евро... это 62 тыс грн да я согласна!!!
да!
Только без инфляции жестко железобетонно.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:53
украинцы могут получать на 200-300 евро меньше, чем в Европе, но быть дома---До конца года будет 10 тысяч, рассказал премьер.
Клинический случай...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:56
Водій автобуса може отримувати не 2000 євро як в Європі, а 1700 євро?! Ну ок, тоді можна лишатись.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:08
Полностью согласен-лично знаю несколько фирм-так сказать филиалов голландских компаний,которые напрямую работают на Европу и что-там зарплаты не то что на 200-300 евро ниже европейских-они в 4 раза ниже европейских-потому как директорам(украинцам) ну очень хочется иметь много денег себе и при этом как можно меньше платить.К тому же зарплаты даже не привязаны к курсу евро! Так что разница в зарплатах между работой в Европе и Украине 200-300евро это просто сказочный сон!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:28
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:44
Re: Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...
на 200-300 евро меньше чем в Болгарии или Румынии? Может, Молдавии???!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:31
Он говорит, а народ голосует чемоданами. Потому, что если ,еще молодая пара, проработает 10 лет за бугром, то даже 300 Евро на чела, выльются в 72 000 Евро, перспектива гражданства, пенсия и будущее детям. А здесь? Форпост + пэрэмога.
Ну и заявления от Гройсмана о беседах с немцами.
|