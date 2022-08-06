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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #1234 ... 1098>
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2009 09:24

Недвижимость за границей. Все за и против

Я представитель болгарской компании "БГ Хот Проперти" ("BG Hot Property"), находящейся во втором по величине городе в Болгарии - Пловдиве и работающая через интернет представительство в странах СНГ. Основное направление нашей деятельности - оказание услуг клиентам в покупке недвижимости на курортах, как морских, так и зимних. Мы предлагаем большой перечень недвижимости, а также многие объекты, мы подбираем на заказ. Работники нашей компании подходят к каждому клиенту очень индивидуально, учитывая его пожелания, потребности и возможности.
Оказываемые нами услуги: - поиск и подбор недвижимости, которой Вы отдаете предпочтение; - помощь в размещении для поездки в Болгарию; - поездки по интересующим Вас вариантам; - юридическая проверка недвижимости; - переговоры с продавцом, чтобы достигнуть лучшего соответствия между ценой и качеством; - помощь в получении кредита; - помощь с услугами нотариуса; - рекомендации относительно любой темы, которая заострит Ваше внимание. Сопровождение сделки в Болгарии "от и до" на русском языке.

Мой електронный адрес PryadkoIrina@yandex.ru

Если у Вас возникли вопросы по каким-то другим услугам в покупке недвижимости, напишите и я постараюсь вам помочь!
__Irina__
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2009 09:06

Тема интересна, но почему-то не раскрыта.
Где "за" и "против"?
Санька
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2009 14:34

Впринцепе чтоби сказать "+" и "-" в приобритении заграничной недвижимости нужно знать что хотеть. Недвижимость бивает разной. Многие и задумываються о приобритении :roll: , а до конца незнают даже тип недвижимости какую можно там преобрести. От этого может зависить многое.
__Irina__
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2009 15:02

Самый главный минус не знание законадательства той страны - где покупаеш недвижимость, а так в основном недвижимость за рубежом дает только положительные моменты.
BGT consulting
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2009 15:36

Я согласна. Вы правы. Но на всё можна найти ответ. В большей мере это зависит от агенства которое продаёт недвижимость(оно должно Вас проконсультировать. Могут ведь потом возникнуть проблемы, а это их репутация :lol: ) и от покупателя который должен орентироватся что он покупает. Я в сфере продажи недвижимости в Болгарии уже более5 лет. Наше агенсто перед тем как продать недвижимость консультирует по всем вопросам интересующие покупателя включая и законодательство.
__Irina__
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2009 15:48

__Irina__ написав:Я согласна. Вы правы. Но на всё можна найти ответ. В большей мере это зависит от агенства которое продаёт недвижимость(оно должно Вас проконсультировать. Могут ведь потом возникнуть проблемы, а это их репутация :lol: ) и от покупателя который должен орентироватся что он покупает. Я в сфере продажи недвижимости в Болгарии уже более5 лет. Наше агенсто перед тем как продать недвижимость консультирует по всем вопросам интересующие покупателя включая и законодательство.

Только 2 момента:
1. Первый Дубаи - обожглсиь практически все кто инвестировал.
2. Агенство недвижимости в Турции, даже не агенство а сам застройщик (около 10 сданых комплексов в эксплуатацию) работает на рынке 12 лет - накрылся (вместе с фирмой) весь комплекс с 3 жилых многоэтажных зданий - стоимость 1 апартаментов 110 тыс. евро.
Здесь уже репутация отходит на 2 место.
BGT consulting
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2009 16:57

Так сказать для поддержания темы: как обстоит ситуация с визовым вопросом для покупателя?
4Aces
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2009 18:03

Первый раз когда Вы едите то берётся тур.виза. Наше агенство поступает и подругому. Мы бронируем место в отеле , высылаем клиенту копию чека брони и он спокойно откривает визу. (Дело в том что без брони в готеле Вам не откроют визу).
А также загляните на сайты:
:arrow: 1) Генерального консульства Болгарии в Одесе -- http://www.mfa.bg/odessa/index.php?opti ... =1&lang=ru

:arrow: 2) И для России http://www.1-property.ru/news.shtml?id=22
__Irina__
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2009 11:50

С поездкой на просмотр понятно.

А если пересiчний все-таки решился на приобретение, то как пошагово протекает процесс далее?
4Aces
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2009 11:54

Еще про минусы зарубежной недвижимости, если ты не ориентируеся в динамике цен, то можеш попасть на деньги, а не выгодно вложить средства: http://www.bgt.in.ua/ru/prodolzhaetsya- ... imost.html
Хотя мы и продаем недвижимость за рубежом, в частности и в Болгарии, но реальных положений на рынках стран за рубежом от клиентов мы не скрываем. А реалии таковы - снижается (или стоит на месте) недвижимость практически везде по всему миру, только различными темпами, роста недвижимости нет практически нигде. В самой ж... Дубаи в квартальном исчеслении 40% падения рынка http://www.bgt.in.ua/ru/zhilaya-nedvizh ... -mire.html
BGT consulting
 
 
 
  #1234 ... 1098>
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