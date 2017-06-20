Таких как Indiegogo и Kickstarter.
Проекты инновационные, технические.
Сумма инвестиций - от 3000 до 20000 $.
Окупаемость проекта - 3 месяца.
Рентабельность - 100-500%.
Долевое участие инвестора - 50%.
Образец подобного проекта:
098-8182912
Дмитрий
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:51
Нужны инвестиции в стартапы для размещения на краудфандинге
Необходимы инвестиции в стартапы для размещения на краудфандинговых платформах.
Таких как Indiegogo и Kickstarter.
Проекты инновационные, технические.
Сумма инвестиций - от 3000 до 20000 $.
Окупаемость проекта - 3 месяца.
Рентабельность - 100-500%.
Долевое участие инвестора - 50%.
Образец подобного проекта:
098-8182912
Дмитрий
|