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Нужны инвестиции в стартапы для
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Нужны инвестиции в стартапы для размещения на краудфандинге
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:51

Нужны инвестиции в стартапы для размещения на краудфандинге

Необходимы инвестиции в стартапы для размещения на краудфандинговых платформах.
Таких как Indiegogo и Kickstarter.
Проекты инновационные, технические.
Сумма инвестиций - от 3000 до 20000 $.
Окупаемость проекта - 3 месяца.
Рентабельность - 100-500%.
Долевое участие инвестора - 50%.
Образец подобного проекта:
https://www.kickstarter.com/projects/fl ... -timepiece

098-8182912
Дмитрий
DimanP
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.01.19
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